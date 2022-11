﻿Platz für Obdachlose: Am 6. Dezember wird der Kaufvertrag unterschrieben

Am 6. Dezember wird der Kaufvertrag unterschrieben. Dann gehört der Stadt Plön die Fläche an der Straße „Am Rodomstor“ neben der Ortsdurchfahrt.

Plön braucht Platz für Obdachlose, für Flüchtlinge und auch sozialen Wohnraum. Am Rodomstor wird das Grundstück von der Stadt gekauft. Aber auch an den Wohnblocks in der Lütjenburger Straße hat Plön Interesse.

