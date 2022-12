﻿27 Bewerber wollen Bürgermeister werden

Plön. Im September sollte eigentlich in Plön der Bürgermeister neu- oder wieder-gewählt werden. Außer Amtsinhaber Lars Winter (SPD) stellte sich niemand zur Wahl. Der allerdings bekam mehr Nein- als Ja-Stimmen. Seine Amtszeit endet damit am Dienstag, 28. Februar 2023. Am 8. Februar startet der nächste Versuch, einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin für Plön zu wählen. Und jetzt ist die Auswahl plötzlich groß.

Im November war die Stelle erneut ausgeschrieben worden. Am Sonnabend, 10. Dezember, war um 18 Uhr Bewerbungsschluss. 23 Personen warfen zunächst ihren Hut in den Ring. Kurz vor Toresschluss landeten noch vier Bewerbungen im digitalen Postfach bei der Stadt Plön, berichtet Volker Ohms, Büroleitender Beamter im Rathaus. Macht sage und schreibe 27 Bewerberinnen und Bewerber.

Im Februar wählt die Ratsversammlung den Bürgermeister/die Bürgermeisterin

Wer eine Bewerbung abgegeben hat, wird den Plönerinnen und Plönern nicht öffentlich verkündet. Sie dürfen ja aber auch nicht wählen. Das übernimmt die Ratsversammlung der Stadt. Wie jetzt mit den Bewerbungen verfahren wird, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, ob es eine Vorauswahl gibt – das entscheidet alles der Ältestenrat. Und der tagt am Mittwoch, 14. Dezember, hinter verschlossenen Türen.

Derweil haben laut Ohms schon ein paar Ratsmitglieder einen Blick in die Bewerbungsunterlagen geworfen. Im Januar, so war in öffentlicher Ausschusssitzung bereits zu hören, werden sich eingeladene Kandidaten der Ratsversammlung persönlich vorstellen. Am Mittwoch, 8. Februar, findet im Rahmen der Ratsversammlung ab 19 Uhr in der Aula am Schiffsthal dann die Wahl statt.

25 Plönerinnen und Plöner stimmen dann ab, wer die Verwaltung der Stadt Plön in den kommenden sechs Jahren ab 1. März leiten soll und mit der Selbstverwaltung zusammenzuarbeiten hat – mit der Selbstverwaltung (Ratsversammlung), die selber im Mai zur Wahl steht. Am 14. Mai finden in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen statt.

Wenn die Plöner Bürgerinnen und Bürger selber auch nicht abstimmen dürfen (im September hatten sich 3072 beteiligt), zuschauen dürfen sie. Die Ratsversammlung am 8. Februar tagt öffentlich. Offizielle Ernennung zum neuen Bürgermeister oder zur neuen Bürgermeisterin ist dann am 28. Februar.