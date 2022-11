﻿Klimaanpassungsmanager, nächster Versuch

Plön. Die Politik ist sich nicht eins, das Rathaus weiß aber genau, was es will: einen Klimaanpassungsmanager. Nicht zu verwechseln mit einem Klimamanager. Den hat Plön seit Ende 2019. Sönke Prüß (vorher Hartmann) macht seinen Job. Doch der Klimawandel hat seine Auswirkungen auf Plön, Anpassungsmaßnahmen sind erforderlich, aber vom Personal im Rathaus nicht zu schaffen. Die Stelle für einen Klimaanpassungsmanager hatte die Ratsversammlung eigentlich schon abgelehnt. Jetzt der nächste Versuch.

Im Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus (GUT) stand das Thema nun wieder auf der Tagesordnung. Hier hatte man sich im November 2021 mit großer Mehrheit für die neue Stelle im Rathaus ausgesprochen. Einen Monat später, im Dezember, gab es bei der Abstimmung in der Ratsversammlung lediglich drei Nein-Stimmen. Die Mehrheit wollte den Klimaanpassungsmanager.

Hauptausschuss strich die Stelle im August

Doch dann kam es anders. Der Hauptausschuss, der über den Stellenplan der Stadtverwaltung entscheidet, strich die Stelle wieder – im August dieses Jahres. Sechs Mitglieder waren für die Streichung, fünf wollten den Klimaanpassungsmanager. Die SPD-Fraktion beantragte daraufhin in der nächsten Ratsversammlung, die Stelle wieder aufzunehmen. Acht Ratsleute waren dafür, aber zehn dagegen, zwei enthielten sich. Abgelehnt. Aber knapp.

Der Förderantrag für das Jahr 2022 musste also zurückgezogen werden. Aber die Zeit läuft weiter, es wird neue Förderungen geben – wenn die Stadt die Stelle doch einrichten will. Die neue Sitzungsvorlage der Verwaltung zählte nun also noch einmal auf, was an Maßnahmen auf die Stadt zukommen könnte. Zudem müsste der Klimaanpassungsmanager ein Konzept erstellen, welche Aufgaben außerdem lauern.

„Verwaltungsvorlage bringt inhaltlich nichts Neues“

Die Stimmung im GUT war gereizt. „Wir sind der Fachausschuss, unser Beschluss ist leider kassiert worden“, sagte Bettina Hansen (SPD). „Ich bin ein klein wenig verärgert, weil die Verwaltungsvorlage inhaltlich nichts Neues bringt“, sagte Ingo Buth (parteilos), ein erklärter Gegner der Stelle. Yorck Wegener (CDU) nannte es „eine Unverfrorenheit“, in eine Sitzungsvorlage zu schreiben, dass man mit der Entscheidung nicht zufrieden ist. „Das ist kein guter Stil.“

Was können die Rathaus-Mitarbeiter zusätzlich leisten, was nicht? Ist die Forderung nach Mehrarbeit respektlos? Oder ist es respektlos, den ehrenamtlich arbeitenden Kommunalpolitikern eine Entscheidung abzuringen, die das alte Ergebnis zum selben Thema revidiert? Es fielen Worte wie „du fantasierst“, „Sie haben keine Ahnung“ und „mangelnde Wertschätzung“.

Bringt die geplante Klimaschutz-Agentur des Kreises Plön die Lösung? Kann sie Aufgaben für die Stadt übernehmen? Oder gar ein Konzept für Plön erstellen? Gabriele Killig (FDP) formulierte den Beschlussvorschlag neu. Schließlich wurde darüber abgestimmt, ob Plön die Personalstelle für ein Klimaanpassungsmanagement befristet auf zwei Jahre schaffen und die Verwaltung einen Förderantrag ausarbeiten soll.

Nun war es aber so, dass nur zehn Mitglieder zur Ausschuss-Sitzung erschienen waren, die FWG fehlte. Für die Klimamanager-Stelle votierten Gerd Weber und Sabine Kauf (Grüne), Bettina Hansen (SPD) und Gabriele Killig (FDP). Doch genauso viele stimmten mit Nein: André Jagusch, Yorck Wegener und Jens-Uwe Seligmann (alle CDU), Jörg Schröder (Linke) und Ingo Buth (parteilos). Ein Patt. Also keine Mehrheit. Und damit wurde der Antrag abgelehnt. Der nächste Versuch, die Stelle einzurichten, ist gescheitert.