Kesselhaus

Erneute Panne: Sprengung am Gemeinschaftskraftwerk Kiel für Dienstag geplant

In Kiel soll am Dienstag ein weiterer Teil des ehemaligen Gemeinschaftskraftwerks verschwinden: Das Kesselhaus soll am Abend gesprengt werden, nachdem ein erster Versuch am Nachmittag misslang. Die Detonation wird mit Warnsignalen angekündigt.