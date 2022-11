﻿Plön: Schule am Schiffsthal braucht eine neue Hülle

Die Gemeinschaftsschule von Plön hat schon länger die Nase vorn, wenn es um die technische Ausstattung geht. Aber die Schule am Schiffsthal bräuchte eine neue Hülle. Die einzelnen Trakte sind in die Jahre gekommen, die Räume zu klein, energetisch eher problematisch.

Die Gemeinschaftsschule in Plön am Schiffsthal (unten links das Hauptgebäude, dahinter die Erweiterungs-Trakte) ist in die Jahre gekommen. Ein Neubau würde den Anforderungen am besten gerecht werden.

Plön. Das Schulzentrum im Schiffsthal hat mal klein angefangen, nämlich mit der Mittelschule. 1962 wurde das Hauptgebäude bezogen. In den 1970er-Jahren entstanden Turnhalle, Sportplatz, Heinrich-Harms-Schule und die hinteren Anbauten (Trakte) für die Realschule, auch die Aufstockung des Haupttraktes der Realschule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Turnhalle steht schon nicht mehr, sie wurde 2020 abgerissen, denn sie war einsturzgefährdet. Einige Schulgebäude sind inzwischen „eine energetische Katastrophe“, sagt Schulverbandsvorsteher Lars Winter. Pädagogisch passt das Raumkonzept auch nicht mehr, ergänzt Schulleiter Wilfried D. John. Es muss etwas Neues her.

Schulverbandsvorsteher hat Ideen für einen Neubau

Zuständig für das Schulzentrum ist der Schulverband Plön Stadt und Land. Dessen Vorsteher: Lars Winter, Bürgermeister von Plön. Noch Bürgermeister und damit noch Schulverbandsvorsteher. Ende Februar ist Schluss. „Ich wollte in meiner nächsten Amtszeit den Prozess für einen Neubau der Gemeinschaftsschule anstoßen“, sagt er. Macht es sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Planung gibt es bisher nicht. „Es ist noch nichts passiert“, so Winter. Das sollte auch nicht vom Schreibtisch aus geschehen, sondern gemeinsam mit denen, die wissen, was benötigt wird: den Lehrerinnen und Lehrern der Gemeinschaftsschule. Sie stehen bereit, sich Gedanken zu machen.

Denn aus Real- und Hauptschule wurde längst die Gemeinschaftsschule „Schule am Schiffsthal“. Der Vollständigkeit halber: 1980 war auf dem Areal die große Dreifeld-Sporthalle gebaut worden, die Aula kam 2002 dazu, die Offene Ganztagsschule (OGTS) mit Jugendzentrum 2007.

Schulverbandsvorsteher Lars Winter, Schulleiter Wilfried D. John und Personalratsvorsitzender Sebastian Kosbab (von rechts) stehen hinter dem Hauptgebäude der Gemeinschaftsschule. Die Trakte links sind „eine energetische Katastrophe", so Winter. © Quelle: Anja Rüstmann

Fakt ist, dass die flachen Trakte der Gemeinschaftsschule eigentlich nur aus Außenwänden, Fenstern und dünnen Dächern bestehen. Die Heizungsanlage habe Mühe, die Klassenräume auf Temperatur zu bringen, wenn ordentlich gelüftet wurde. Und die Klassenräume? „Viel zu klein“, sagt Sebastian Kosbab, Personalratsvorsitzender an der Gemeinschaftsschule. Es fehlen Gruppenräume, aktuell im Trakt der achten Klassen, im nächsten Schuljahr zum Beispiel bei den Zehntklässlern. Pädagogisch gesehen ein Manko. Gruppenarbeit ist schwierig.

Eigentlich ist die Schule am Schiffsthal es mittlerweile gewohnt, vorbildlich zu sein – was die Ausstattung angeht. Activ-Boards, iPads, digitale Medien – alles da. Die Schülerzahlen sind stetig gewachsen, liegen jetzt bei rund 600. Liegt auch daran, dass die Schule beliebt ist. Nicht wegen der Räumlichkeiten, aber wegen des Unterrichts. Also wurde immer mehr zusammengerückt. „Aber auch wenn die Schülerzahlen etwas geringer werden – wir brauchen mehr Platz“, sagt Schulleiter John.

Es fehlen Arbeitsplätze, Lagerräume, Werkstatt ...

Nicht nur das. Schaut man hinter die Kulissen, wird die Mängelliste länger und länger. „Wir haben zu wenige und zu schlechte Räume“, fasst es John zusammen. Pro Klassenraum nur eine Steckdose ist definitiv zu wenig. Nachhall-gedämmt ist hier auch nichts, Büros werden dreifach genutzt, der Platz für die Schülervertretung und für die Streitschlichter ist zu klein, die Hausmeister haben keine vernünftige Werkstatt mehr, es fehlen Lagerräume, und außerdem Arbeitsplätze für die Lehrkräfte. Auch der Haupttrakt muss sich verändern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schule hat sich natürlich gewandelt. Als die einzelnen Schultrakte gebaut wurden, war es für damalige Verhältnisse angemessen. „Jetzt sind sie nicht mehr zeitgemäß“, so Kosbab. Die Schule am Schiffsthal ist also gut. „Aber die Schule braucht eine neue Hülle“, so John. „Ich gehe davon aus, dass während meiner Zeit hier noch Pflöcke eingeschlagen werden“, rechnet er.

1962 wurde das Hauptgebäude der heutigen Gemeinschaftsschule am Schiffsthal von den Mittelschülern bezogen. © Quelle: Anja Rüstmann

„Wir wissen nicht, wie Schule in 40 Jahren aussieht“, sagt John. Eine neue Schule müsse also eine gewisse Flexibilität ermöglichen. Aber ist überhaupt Platz im Schiffsthal? Schulverbandsvorsteher Lars Winter hat sich schon allererste Gedanken gemacht. Wo die Turnhalle stand, könnte ein Neubau entstehen, der mit dem Hauptgebäude verbunden wird. Unterricht in Containern kann während der Bauphase nicht ausgeschlossen werden.

Hals über Kopf sollte nichts passieren. Dennoch muss sich langsam auf den Weg gemacht werden, um den Prozess zu starten. John und Kosbab sprechen davon, sich andere Schulstandorte anzuschauen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zeiten sind gut. „Was dieser Schulverband für die Lehrer und Schüler tut, hab’ ich noch nie gesehen. Es gab noch nie so viel Geld für Schule wie zur Zeit“, sagt Winter. Viele Projekte werden gefördert. „Ein goldenes Gebäude wollen wir nicht“, betont der Schulleiter – nur, dass die Anforderungen berücksichtigt, sie in die Planungen einbezogen werden. „Ich habe Vertrauen in den Schulverband.“

Was aber außerdem fehlt, ist die Sporthalle, die 2020 abgerissen wurde. In der Dreifeld-Sporthalle am Schiffsthal ist es den Lehrern für den Bewegungsdrang der Schüler zu eng. Aber eine neue Sporthalle ist keine Aufgabe des Schulverbandes, sondern der Stadt Plön. „Die Planung hat die Stadt in der Schublade, Fördermittel sind noch einmal beantragt worden“, erklärt Winter. Auf dem Gelände wäre trotz der Schul-Neubau-Ideen noch Platz ...