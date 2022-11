﻿Nicht mehr kreuz und quer durch das Wohngebiet?

Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, wird es eng in der Breitenaustraße in Plön. Wendende Autos, Gegenverkehr – und dann auch noch der Schulbus: Gefährliche Situationen für die Schüler gibt es immer wieder. Im Wasserturmgebiet gibt es aber generell Probleme.

Plön. Das Wohngebiet rund um den Plöner Wasserturm ist verkehrstechnisch gesehen ein Sorgenkind. Einige Straße sind sehr schmal, oft zugeparkt und der fließende Verkehr kommt sich dadurch ins Gehege. Elterntaxis, die die Kinder zur Breitenauschule fahren und abholen, machen die Situation nicht einfacher. Der Schulbus quält sich durchs Wohngebiet und soll die Schüler sicher absetzen. Irgendetwas muss passieren.

Seit drei Jahren beschäftigt die Verkehrssituation im Wasserturmgebiet den Stadtplanungsausschuss und die Stadtverwaltung. Vor knapp einem Jahr wurde schließlich ein Büro in Neumünster beauftragt, ein Verkehrskonzept zu erstellen. Das liegt nun vor. Sind Einbahnstraßenregelungen möglich?

Ein Verkehrsdplaner hat ein Konzept fürs Wasserturmgebiet erstellt

Drei Zu- und Abfahrten hat das Wasserturmgebiet. Von und zur B 76 (Rautenbergstraße) fließt der Verkehr über die Breitenaustraße und die Bruhnsstraße ins Gebiet, von der Eutiner Straße geht es auch über den Schwarweg ins Wohngebiet (und zurück). Verkehrsplaner Oliver Titze nahm alles unter die Lupe.

Durchschnittlich 600 Pkw plus fünf Fahrzeuge, die dem Schwerlastverkehr zuzurechnen sind, passieren pro Tag die Breitenaustraße, in der Bruhnsstraße sind es 450 plus 20, im Schwarweg 480 Pkw. Auf der Bundesstraße fahren tagtäglich 19500 Pkw plus 850 Lkw.

Nach Vorlage eines Verkehrskonzepts für das Wasserturmgebiet diskutieren die Kommunalpolitiker, ob die Bruhnsstraße als alleinige Zufahrt von der B 76 aus ausreicht. © Quelle: Anja Rüstmann

Wäre es möglich, die Bruhnsstraße zur Einbahnstraße ins Wasserturmgebiet hinein zu machen und durch die Breitenaustraße abfließen zu lassen, also die Straße vor der Schule auch zur Einbahnstraße zu machen, nur gegenläufig? Müssen viele Anlieger dann Umwege fahren? Titze sprach vor dem Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SteP) von einer „geordneten Verkehrsführung“. Bürgermeister Lars Winter wies auf den trompetenförmigen Einmündungsbereich der Bruhnsstraße zur B 76 hin. „Für eine Einfahrt ist das gut zu nutzen“, sagte er.

Gerade die Breitenaustraße als Einbahnstraße würde Wendemanöver von Eltern unterbinden, es gebe keinen Gegenverkehr mehr und für Kinder weniger brenzlige Situationen, weil sie dann aussteigen und nicht mehr die Fahrbahn überqueren müssten. „Es gibt Videoaufnahmen von Eltern, die zeigen, wie unübersichtlich es zurzeit in der Breitenaustraße ist“, sagt Winter.

Das Wasserturmgebiet liegt südlich der B 76 in Plön. © Quelle: Ralf Bassen

Der Verkehrsplaner rät, eine „Kiss&Go-Zone“ direkt vor der Schule einzurichten und die Bushaltestelle etwas nach Süden zu verlegen. Eltern und Anwohnern könnte die Ausfahrt auf die Bundesstraße mit einer Rechts- und einer Linksabbiegespur erleichtert werden.

Die Parksituation im gesamten Wohngebiet mit oft zugestellten Kreuzungsbereichen wurde diskutiert, auch die Möglichkeit, große Teile zum verkehrsberuhigten Bereich zu machen. Soll der Schwarweg Einbahnstraße werden, die Klanderstraße auch, parken die meisten Anwohner auf ihren Grundstücken? Wo sind Halteverbotszonen angebracht?

Antworten gibt es noch nicht. Schließlich sollen auch noch die Anwohner nach ihrer Meinung gefragt werden. Einstimmiger Beschluss des SteP: Erst einmal wird das gesamte Konzept in den Fraktionen diskutiert und eruiert, welche Varianten favorisiert werden.

Dann sollen die Varianten den Anwohnern von Scharweg, Breitenaustraße, Bruhnsstraße, Klanderstraße, Lindenstraße, Buchenallee, Tirpitzstraße und Scheerstraße vorgestellt werden. „Die Elternvertreter der Breitenauschule werden auch etwas dazu sagen wollen“, so Winter. Und dann werden irgendwann die Schilder aufgestellt.