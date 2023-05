﻿Eva Klesse Quartett kommt ins Kulturforum

Plön. Nach zehn Jahren, fünf Alben, Hunderten Konzerten in den angesagten Jazzhallen Europas und zahlreichen Auszeichnungen (u.a. Echo Jazz, SWR Jazzpreis) ist die Zeit für einen Auftritt des Eva Klesse Quartetts im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön reif. Im Rahmen der Reihe JazzApart gastiert die Band am Sonnabend, 3. Juni, in dem Jugendstilsaal. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das Quartett um Eva Klesse (Schlagzeug), Evgeny Ring (Saxophon), Philip Frischkorn (Piano), und Marc Muellbauer (Kontrabass) erzählt musikalisch Geschichten, die sich mit den Gegebenheiten und Emotionen der vergangenen drei Jahre befassen – mit Sehnsucht, Hoffnung, Melancholie, aber auch mit Heilung, Resilienz und Stärke. Ihr letztes Album trägt den Titel „songs against loneliness“.

Marc Muellbauer dürfte den Plöner Jazzfans vom ersten Konzert der Reihe JazzApart in Erinnerung sein: 2019 schob er gemeinsame mit seiner Ehefrau Julia Hülsmann JazzApart mit zeitgenössischem Jazz auf höchstem Niveau erfolgreich an. Dem Eva Klesse Quartett ist eine besondere künstlerische Reife anzuhören: Diese Vier sind bestens aufeinander eingespielt.

Das Ensemble gibt sich Raum für unterschiedliche Spielhaltungen und individuelle Gestaltung. Stets interagierend – sich mit feinem Gespür gegenseitig bestärken und herauszufordern – macht die Qualität dieser Band aus. Alle Akteure tragen nicht nur ihre instrumentale, sondern auch ihre kompositorische Handschrift in das Quartett hinein.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 25 Euro in der Buchhandlung Schneider in Plön oder für 30 Euro an der Abendkasse. Für Schüler und Studenten gibt es Ermäßigungen.