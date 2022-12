﻿Irritation über geplante Unternehmens-Beteiligung

Plön. Eine „kleine Irritation“, wie es Bastian Landschof (SPD) formulierte, ließ am Mittwochabend in der Sitzung der Ratsversammlung aufhorchen: Im Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Plön sei von geplanten Einlagen in Höhe von 735.000 Euro die Rede. Das sind Beteiligungen an Unternehmen. Aber was für welche? Ist es vielleicht ein riskanter Umgang mit Gebührengeldern? Landschof sagte: Die Stadtwerke sind ein Grundversorger, keine Investmentgesellschaft.

Verwaltungsratsvorsitzender Gerd Weber gab auf Nachfrage unserer Redaktion Entwarnung. Diese (geplante) Beteiligung sei keineswegs spekulativ, sondern sicher. „Das Geld wäre nicht verloren“, so Weber. Die Stadtwerke möchten mit der SH Netz enger kooperieren und zusammenarbeiten und sich deshalb an dem Unternehmen finanziell beteiligen. „Es handelt sich nicht um eine Beteiligung, die am Markt gehandelt wird.“

Beschlossen sei die Beteiligung aber noch nicht, „es ist noch nicht vertraglich abgesichert“, so Weber. Darüber abgestimmt werden muss noch in der Ratsversammlung, im Verwaltungsrat und im Aufsichtsrat. Am Mittwoch nahm die Ratsversammlung den Wirtschaftsplan auch nur zur Kenntnis.