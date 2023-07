﻿Klaus Stänner ist neuer Plöner Gildekönig

Plön. Es war kurz vor 21 Uhr, als im Düvelsbrook auf dem Festplatz der Plöner Schützengilde der Jubel losbrach. Der neue Gildekönig heißt Klaus Stänner. Völlig überrascht und gleichzeitig absolut gerührt und vor Freude sprachlos saß er mit Ehefrau Ute vor der Gildehalle, als ihm das Königsschild umgehängt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide brauchten einen Moment, um ihr Glück fassen zu können. Dann bahnten sie sich den Weg zu den Ehrenplätzen. Es war zu dem Zeitpunkt zweieinhalb Stunden her, dass mit dem 419. Schuss das letzte Stück des Holzvogels heruntergeschossen worden war. Königsschütze ist Stefan Peikert.

Mit zünftiger Musik des Förde-Blasorchesters Kiel war schon am Donnerstag dieser „Papagoy“, der hölzerner Vogel, durch die Stadt zum Festplatz Düvelsbrook gebracht worden. Am Freitagmorgen trafen sich die Gildebrüder der Plöner Schützengilde dann vor dem Kreismuseum. Während das Offizierskorps im Rathaus von Bürgermeisterin Mira Radünzel begrüßt wurde, bereiteten sich die Schützen auf den Marsch durch die Stadt vor.

Plön: Das erste Gildefest für Bürgermeisterin Mira Radünzel

Schützenkönig Michael Kröger trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Mira Radünzel stand ein „unglaublich spannender Tag“ bevor, sie habe so einen Gildetag noch nie vorher erlebt. Und so marschierte sie mit den Herren über den Marktplatz bis zum Düvelsbrook. Beim Festkommers in der Gildehalle hielt sie – gemeinsam mit Plöns neuem Bürgervorsteher Thure Koll – ihre erste Rede vor den Schützen. Hier fand auch die offizielle Amtsübergabe an den neuen 1. Ältermann der Plöner Schützengilde, Stefan Meyer, statt. Er löst auf diesem Posten Heinz Langfeldt ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Nachmittag legten dann die Gildemitglieder mit den Flinten auf den bunt bemalten Holzvogel an, bis Stefan Peikert final traf. Dann ist es in Plön so Tradition, dass die absolut „unbestechliche“ und natürlich geheime Schießliste ausgewertet wird. „Das war so etwas von eindeutig“, verkündete Major Helge Wiederich.

„Die Königswürde ist die größte Ehre, die man in der Gilde erreichen kann“, erklärte Stefan Meyer und gratulierte Ute und Klaus Stänner. Die neue Majestät sei ein Gildebruder, wie er im Buche steht. „Wir beide freuen uns sehr“, sagte Stänner überwältigt. Königsschild und Königinnenkrone gehen damit für ein Jahr nach Stadtheide.

KN