﻿Plöner Kreismuseum freut sich über fünf Aquarelle von Hildegard Grube-Loy

Plön. Fünf Aquarelle der Künstlerin Hildegard Grube-Loy gehören jetzt dem Kreismuseum in Plön. Dieses Geschenk überbrachte Susanne Danz, Leiterin der Fielmann-Filiale in Plön. Hildegard Grube-Loy gehörte zu den Künstlerinnen und Künstlern, die mit Ende des Zweiten Weltkrieges in den Kreis Plön kamen. Sie lebte in der Nähe von Lütjenburg und starb im Herbst 2002. Bekannt geworden ist sie vor allem durch ihre Darstellung von Nordlichtern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom Blick auf die heimische Ostsee bis zu den zerklüfteten Felsen Skandinaviens – die Faszination der Natur springt auf den Betrachter der Aquarelle von Hildegard Grube-Loy über. „Man wird hineingezogen in die Weiten der einsamen Landschaften, die die Künstlerin für sich erlebt und malerisch festgehalten hat“, sagt Museums-Leiterin Julia Meyer.

Fielmann AG unterstützt kleinere Museen

Die Fielmann AG unterstützt regelmäßig kleinere Museen ohne Anschaffungsetat mit Schenkungen – und damit nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich durch die Expertise. So wird geholfen, das kulturelle Erbe zu erhalten. Diese Aufgabe bei Fielmann hat inzwischen Kunsthistorikerin Constanze Köster von Jürgen Ostwald übernommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Lebenslauf von Hildegard Grube-Loy liest sich wie ein Drehbuch zu einem Film. Geboren 1916 in Ostpreußen als Tochter eines Malers wächst sie naturverbunden auf dem elterlichen Hof an der Samlandküste auf. Schon als Kind interessiert sie sich für Naturphänomene, hört am liebsten Berichte über Polarexpeditionen und reitet auf ihrem Trakehner durch die umliegenden Wälder, um Wild zu beobachten. Ihre Erlebnisse mit Tieren hält sie bildnerisch fest und einige ihrer Zeichnungen erscheinen auf der Kinderseite des Königsberger Tageblattes.

Bereits als Kind liebt sie den Winter und die vereiste Ostsee und unternimmt heimlich eigene Expeditionen auf das Eis. Die Faszination an Eis und Schnee wird sie ihr Leben lang begleiten und findet sich in ihren späteren Werken wieder. Hildegard wurde von ihrem Vater für eine Ausbildung in Modezeichnen, Schneiderei und Kunstgewerbe nach Berlin geschickt. Etwas verwundert beschreibt sie, dass sie damit sogar etwas Geld verdient habe, es allerdings nicht ihren Vorstellungen entsprach. Sie reichte einige ihrer Malereien im Aufnahmebüro der Berliner Kunstakademie ein.

Hildegard Grube-Loy malte gern an der Ostsee

Hier lernt sie ihren späteren Mann und Maler Heinrich Loy kennen. Er half ihr bei dem Einstieg in die Akademie, förderte sie und malte mit ihr zusammen einen Sommer lang an der Kurischen Nehrung. 1941 fällt er an der Ostfront. In ihrem Heimatort Warnicken trifft sie ihren zweiten Mann Georg Grube.

1945 gelang ihnen über Umwege die Flucht nach Neumünster, wo Georg vor dem Krieg als Stadtbaurat gearbeitet hatte. Georg kam unerwartet ins Internierungslager, wo er nach eineinhalb Jahren an einem Herzleiden starb. Bis Hildegard Pensionsgelder erhielt, die erst nach der Entnazifizierung Georgs ausgezahlt werden konnten, hielt sie die Familie mit Einnahmen durch Zeichenunterricht über Wasser.

Zusammen mit ihrem Sohn „Heinerle“ zog sie in die Nähe der Ostsee ins Niental bei Lütjenburg und später nach Blekendorf. Sie malte gerne am Meer und lernte an der Ostsee den bekannten Maler Werner Rieger kennen, mit dem sie eine Beziehung begann. Der gemeinsame Sohn Karl-Werner wurde 1949 geboren. Werner Rieger brachte Hildegard eine ihr noch unbekannte Aquarellmaltechnik bei, die sie in ihren späteren Nordlandbildern zur Perfektion brachte. Durch mehrfaches Eintauchen der Aquarelle erreichte sie später bei der Malerei von Nordlichtern eine verschleiernde Wirkung ihrer Motive.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Später reiste sie oft nach Norwegen, Schweden oder Lappland und wurde zur Malerin des Schnees, des Eises, der zerklüfteten Berghänge, der Fjorde und der Nordlichter. Julia Meyer ist beeindruckt von der starken Persönlichkeit der Künstlerin. Angeregt von der Schenkung der fünf Aquarelle und Zeichnungen, die Jürgen Ostwald von der Fielmann AG in verschiedenen Kunsthandlungen und Antiquariaten für das Kreismuseum Plön erworben hat, möchte sie nun eine Sonderausstellung über Leben und Werk der Künstlerin zusammenstellen und hat hierzu bereits Kontakte geknüpft.

Museum des Kreises Plön, Johannisstraße 1 in 24306 Plön. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags, 12 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: www.kreismuseum-ploen.de

KN