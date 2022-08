Bürgermeisterwahl in Plön

Der Wahlkampf hat begonnen. Lars Winter packt selbst mit an, um am Wochenende die Plakate im Plöner Stadtgebiet aufzuhängen.

Der Wahlkampf in Plön ist gestartet. Lars Winter (SPD) und sein Team haben Plakate aufgehängt, der erste Info-Stand war am Sonnabend aufgebaut. Der Amtsinhaber möchte am 11. September wiedergewählt werden und Bürgermeister bleiben.

