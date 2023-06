﻿Schachgemeinschaft Großer Plöner See wirbt für das Spiel der Könige

Plön. Neun Schachbretter stehen auf drei Tischen in einer langen Reihe auf dem Plöner Marktplatz. Auf der einen Seite sitzen neun Spieler aus Plön und Umgebung, auf der anderen läuft der Bundesligaspieler aus Lübeck Ullrich Krause von Brett zu Brett. Eine Simultanschachpartie war der Höhepunkt des Aktionstages, mit dem die Schachgemeinschaft Plöner See Plöner für sich und das Spiel der Könige warb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Veranstaltung hat schon eine kleine Tradition. „Vor zehn Jahren haben wir begonnen, uns am Tag des Schachs in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, erinnert sich der Sprecher der Schachgemeinschaft, Joachim Pohl aus Ascheberg. Da der Internationale Tag des Schachs aber immer an einem festen Datum – nämlich dem 20. Juli – und nicht an einem bestimmten Wochenende gefeiert wird, habe man sich schnell von diesem Termin abgekoppelt. „Wir sind ein kleiner Verein und können eine solche Aktion nur an einem Sonnabend oder Sonntag ausrichten“, erklärt Pohl.

Schachtag in Plön: Die ersten Partien begannen schon um zehn Uhr

Und da die Zahl der Helfer und Spieler auch in den Sommerferien begrenzt sei, habe man das eigene Schachfest etwas vorgezogen. Den Samstag habe man gewählt, weil man dann nicht nur gezieltes Publikum, sondern auch etwas Laufkundschaft aus der Fußgängerzone zum Verweilen, Zuschauen und vielleicht sogar Mitspielen animieren könne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So begannen um zehn Uhr die ersten Partien und lockten doch den einen oder anderen zum Mitmachen. Als dann Ullrich Krause antrat und sich Zug um Zug von Brett zu Brett vorarbeitete, bildete sich tatsächlich eine kleine Zuschauerschar rund um die schwarz-weißen Spieltische. Die Zuschauer waren genauso bunt gemischt wie Krauses Gegner.

Während seine Gegenspieler lange über ihre nächsten Züge nachdenken können, muss Schachmeister Ullrich Krause schnell reagieren und entscheiden. © Quelle: Dirk Schneider

So reichte das Spektrum der „Herausforderer“ vom zwölfjährigen Routinier bis zum 82-jährigen Anfänger. Auch erfahrene Turnier- und Bezirksligaspieler versuchten, den internationalen Schachmeister zu schlagen oder ihm ein Remis abzutrotzen. Diese bunte Mischung mache den großen Reiz des Schachspiels aus, erklärte Mitorganisator Siegbert Westphal-Stubbe. „Schach kann in jedem Alter erlernt werden und im Spiel sind alle gleich.

Ein gutes Beispiel dafür ist Walter Hof. Der 82-Jährige aus Plön hat erst vor drei Jahren mit dem Schachspielen begonnen. „Vorher habe ich vor allem Skat gespielt“, erzählt der ehemalige Polizist. Doch inzwischen habe ihn ein regelrechter Schachvirus gepackt. Zweimal die Woche spielt er im Verein, jeden Abend zwei Stunden gegen den Computer. „Man muss lernen, nicht die einzelnen Figuren zu sehen, sondern in Stellungen zu denken“, sagt Hof.

Schachgemeinschaft Großer Plöner See Die Schachgemeinschaft Großer Plöner See trifft sich freitags ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Ascheberg, Langenrade 16. Zudem bietet der Verein ebenfalls freitags von 14.30 bis 17.30 einen offenen Treff im Osterkarree Plön, Schillener Straße 4 an. Der Verein zählt aktuell 25 aktive Mitglieder (darunter 2 Frauen und 4 Jugendliche). Neue Mitspieler sind willkommen.

Wer einmal eine starke Position aufgebaut und gefestigt habe, könne kaum noch verlieren, beschrieb er seine Taktik. Gewinnen sei dann eine ganz andere Herausforderung. Seine starke Stellung schwächte er dann allerdings durch einen kleinen Fehler. „Überraschender Zug“, kommentierte Krause nüchtern, bevor er Hofs Turm schlug, den Läufer bedrohte und die Dame zum Rückzug zwang. Trotz des Ärgers gab Hof nicht auf. „Auch er kann ja noch einen Fehler machen“. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Nach etwa 40 Zügen setzte Krause Hofs König matt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dieses „Schicksal“ teilten sieben weitere Spieler. Lediglich Marc Schmidt konnte Krause ein Remis abtrotzen. „Wir hatten beide gute Stellungen, da habe ich die Chance genutzt und ein Remis angeboten“, erklärte Schmidt. Ob ihm das auch in einer regulären Partie gelungen wäre, bezweifelt er. „Dann hätte sich Ullrich Krause nur auf diese eine Partie konzentrieren können und nicht auf neun gleichzeitig.“

KN