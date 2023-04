﻿Plön: Startschuss für das neue Gänsemarktviertel mitten in der Stadt

Die Stadt Plön benötigt dringend neue Wohnungen. Jetzt bekommt sie eine ganz neue Siedlung mitten in der Stadt. Am Gänsemarkt hat der Bau eines neuen Viertels begonnen. So sehen die Pläne des Investors aus Neumünster aus.

So soll das neue Gänsemarktviertel in Plön aussehen.

Plön. Der Bau des neuen Gänsemarktviertels mitten in der Plöner Altstadt hat begonnen. Arbeiter sind dabei, den früheren Getränkemarkt auf dem Platz abzureißen. Die Firma H-Projektierungsgesellschaft aus Neumünster errichtet an der Stelle sechs Gebäude mit 40 Wohnungen. Dem Start der Bauarbeiten ging ein jahrelanger Stillstand voraus.

Ursprünglich hatte der Unternehmer Carsten Nemitz die Flächen und Gebäude gekauft, um Wohnungen zu bauen. Über ein Planungsstadium kam sein Projekt allerdings nicht hinaus. 2022 übernahm die H-Projektierungsgesellschaft die Grundstücke.

Der neue Investor plant mit einer Wohnfläche von insgesamt rund 3100 Quadratmeter. Die sechs Gebäude sind unterschiedlich hoch. Neben den 40 Wohnungen entstehen auch zwei Gewerbeeinheiten.

Bis Herbst könnte Baustart in Plön sein

„Die Wohnungen sind zwischen 50 und 120 Quadratmeter groß“, sagt Geschäftsführer Hans-Christian Mergel. Der Bauantrag sei gestellt. Wenn er genehmigt ist, kann in spätestens sechs Monaten mit dem Bau der neuen Häuser begonnen werden. Er hofft, dass die Behörde schon früher ihre Zustimmung erteilt. Mergel rechnet mit einer reinen Bauzeit von 24 Monaten.

Das würde bedeuten, dass 2025 die ersten Wohnungen bezugsfertig sind. Über die Preise sagte der Geschäftsführer noch nichts. Die Kalkulationen sind noch nicht abgeschlossen.

Der Abriss des früheren Getränkemarktes am Gänsemarkt in Plön hat begonnen. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Das Problem der Stellplätze für Autos in dem engen Innenstadtbereich wird mit einer Tiefgarage mit 56 Plätzen gelöst. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 700 Quadratmetern.

Das Energiekonzept für Gänsemarktviertel ist schwierig

Eine Frage, die sich alle Bauherren in dieser Zeit stellen: Womit wird geheizt? „Das Energiekonzept ist nicht einfach“, räumt Mergel mit Blick auf die neue Gesetzgebung ein. Welcher Energieträger es am Ende sein wird, steht noch nicht fest. Ein externer Berater soll die Frage klären.

Eines ist aber sicher: Die Gebäude entstehen nach dem höchsten Dämm-Standard, den die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kennt. Mergel: „Wir haben schon immer energiebewusst gebaut. In Plön wollen wir das Maximum herausholen.“ Das ist gut für die Käufer. Sie kommen in den Genuss besonders günstiger KfW-Kredite.

Deswegen wird das neue Gänsemarktviertel so begrüßt

Das neue Gänsemarktviertel hat eine große Bedeutung für Plön. Es lässt die Einwohnerzahl steigen. Mehr Einwohner bedeuten eine höhere Zuweisung aus Steuermitteln. Geld, das die finanziell angeschlagene Kreisstadt gut gebrauchen kann.

Die bauliche Verdichtung der Innenstadt ist dabei von Gewicht. Zumal das große Siedlungsprojekt auf den Seewiesen im benachbarten Tramm nach vielen Jahren kläglich scheiterte, weil der Investor überraschend ausstieg. Wegen der vielen Seen hat Plön kaum bauliche Entfaltungsmöglichkeiten.

Die Lage des neuen Gänsemarktviertels ist anziehend. Das Plöner Schloss mit seiner Aussicht auf den See, Geschäfte, Ärzte, Banken, Restaurants – alles ist in wenigen Gehminuten von hier aus bequem zu erreichen. Auch wichtig: Am Bahnhof und am ZOB ist man in drei Minuten.

Mergel und der Unternehmer Carsten Nemitz kennen sich persönlich. So kam auch der Übergang zustande. Mergel: „Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt.“ Er freue sich auf das Bauprojekt in der Kreisstadt Plön.

Die Wohnungen sind noch nicht verkauft. Das geschieht erst später. „Aber Interessenten gibt es schon sehr viele.“