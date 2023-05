﻿Warum die Wahl eines neuen Behindertenbeauftragten in Plön geplatzt ist

Plön. Beinahe hätte Plön einen neuen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen bekommen. Ute Wacks, die dieses Amt seit zehn Jahren innehat, war bereits mit Blumen und freundlichen Worten für ihr Engagement gedankt worden. Beim jährlichen Rundgespräch der Stadtverwaltung Plön mit von einer Behinderung betroffenen Einwohnern waren zwar nur etwa 20 Gäste erschienen. Aber einer von ihnen stellte sich zur Wahl, wollte das Amt übernehmen. Doch dann platzte die Abstimmung.

Es war Heinz Möllers aus Plön, der sich bereit erklärte und gerne die Gelegenheit wahrnahm, sich kurz vorzustellen. Vor zehn Jahren sei er nach Plön gezogen, seit drei Jahren Rentner. Als Verwaltungsfachangestellter hat er bei der Landespolizei zuletzt in Eutin gearbeitet und war dort Beauftragter für schwerbehinderte Menschen, außerdem acht Jahre im Personalrat.

Heinz Möllers nennt seine Ziele als Behindertenbeauftragter

Bei einer Wahl zu Plöns Behindertenbeauftragtem wolle er sich in der Ratsversammlung und in den Fachausschüssen einbringen, wolle Probleme ansprechen, wolle aber auch gehört werden. Er denke daran, regelmäßig Sprechstunden anzubieten.

Doch dann sagte Jörg Schröder, Ratsherr der Linken, dass Heinz Möllers für die Kommunalwahl auf der Liste der Linken stehe. Zwar an eher weniger aussichtsreicher sechster Stelle. Aber er ist Kandidat. Ist er damit parteipolitisch neutral, wie es die Satzung der Stadt Plön für den Behindertenbeauftragten verlangt? Eher nein. Da waren sich Bürgermeisterin Mira Radünzel, Teamleiterin Jugend und Familie Elke Springer und Isolde Fischer vom Sozialen Dienstleistungszentrum einig. „Das ist ein Problem“, sagte Fischer.

Wahl des Behindertenbeauftragten verschoben

Möllers, der anbot, spontan aus der Partei auszutreten, konnte das Blatt nicht wenden. „Es hat weniger mit der Mitgliedschaft bei den Linken zu tun, als mit der Kommunalwahl-Liste“, erläuterte Radünzel. „Ein Unding“, hieß es aus dem Publikum, da zeige einer Interesse fürs Amt und dürfe nicht gewählt werden. Einzige Lösung: Die Beauftragten-Wahl musste verschoben werden. Sie soll am Dienstag, 6. Juni, um 15 Uhr im Alten E-Werk abgehalten werden. Bis dahin müsse auch geklärt sein, dass Möllers während der kommenden fünf Jahre nicht als Ratsherr nachrücken könne.

Mit dieser Wahlüberraschung traten die Wünsche und Anregungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Rundgespräch fast ein wenig in den Hintergrund. Der barrierefreie Ausbau des Marktplatzes war Thema, Ausnahmegenehmigungen für Autofahrten zur Prinzeninsel, die Ampelanlage am Wentorper Platz/Johanniskirche, die nachts Fußgängern aus der Langen Straße nie grün gibt, weil der Anforderungsknopf defekt ist, der Radverkehr in der Fußgängerzone aber auch Sperrungen für Dreharbeiten wurden angesprochen.

Bürgermeisterin Mira Radünzel (links) bedankt sich bei Ute Wacks, die zehn Jahre lang das Amt der Behindertenbeauftragten in Plön innehat. © Quelle: Anja Rüstmann

Den Strandweg nur noch für Fußgänger zuzulassen und Buslinien ausweiten, um Menschen mit Beeinträchtigungen den Weg in die Stadt Plön und zum Arzt zu ermöglichen oder ein Bootsverleih in der Innenstadt – auch diese Bitten hörte sich die Plöner Stadtverwaltung an. Für vieles fehlt der Stadt das Geld oder sie ist gar nicht zuständig. Einiges werde aber besprochen. Und die Ampel am Wentorper Platz soll zügig repariert werden.

Bis der neue Plöner Behindertenbeauftragte gewählt und von der Ratsversammlung im Amt bestätigt wird, bleibt Ute Wacks Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderungen in Plön.