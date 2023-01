﻿Plöner Neujahrsempfang ohne Bürgermeister Lars Winter

Der Neujahrsempfang in Plön Anfang Januar ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich über die Entwicklungen in der Stadt informieren wollen. Zwei Jahre fiel die Veranstaltung aus. Am 15. Januar sind nun wieder Gespräche mit Vertretern der Stadt und der Bundeswehr möglich.

Plön. Zum Neujahrsempfang laden die Stadt Plön und die Marineunteroffizierschule (MUS) alle Einwohnerinnen und Einwohner am Sonntag, 15. Januar, ins Foyer der Förde Sparkasse am Markt ein. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr. Nicht dabei sein wird Bürgermeister Lars Winter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt und der Bundeswehr sollen neben den Grußworten im Mittelpunkt des Neujahrsempfanges stehen. Eine Kinderbetreuung wird von der MUS angeboten. Außerdem soll die Bürgermeister-Kinder-Medaille verliehen werden.

Thure Koll vertritt beim Neujahrsempfang Lars Winter

Die Begrüßung übernehmen Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee, der MUS-Kommandeur Klaus Heermeier und Thure Koll, Erster Stadtrat und Stellvertreter des Bürgermeisters. „Ab sofort werde ich keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen“, sagt Lars Winter und meint damit beispielsweise Empfänge und Jahresversammlungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im September hatte er sich zur Wiederwahl gestellt, ohne Gegenkandidaten. Die Nein-Stimmen überwogen, damit endet die Amtszeit von Winter offiziell am 28. Februar. "Ich verwalte jetzt nur noch und ziehe mich zurück", erklärt er. Seine Arbeit erledigt er viel aus dem Homeoffice heraus.

Lesen Sie auch

Am 1. Februar will er sich von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung verabschieden. „Mein letzter Arbeitstag ist der 3. Februar“, so Winter. Dann wird er auch bereits die Entlassungsurkunde erhalten. Danach geht er in den Urlaub.

Am Mittwoch, 8. Februar, soll in öffentlicher Sitzung von der Ratsversammlung ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt werden. Bis er oder sie das Amt übernimmt, werden der Erste und der Zweite Stadtrat, Thure Koll und Bernd Möller, die Amtsgeschäfte führen.