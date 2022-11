﻿180-Grad-Kurve für den Baubetriebshof? – Rückführung zur städtischen Verwaltung geplant

Plön. Der Baubetriebshof sorgt in der Stadt Plön für Ordnung. Was dabei auf den organgefarbenen Fahrzeugen steht, ist eigentlich egal. Der Stadt Plön aber nicht. Denn seit 2008 gehört der Baubetriebshof zu den Stadtwerken Plön. Die Aufträge für die Mitarbeiter kommen nur aus der Stadtverwaltung. Ab Januar soll es für den Baubetriebshof zurück zur Stadt gehen. Darüber entscheidet am Mittwochabend die Ratsversammlung.

Auslöser für die Idee, den Baubetriebshof wieder in der städtischen Verwaltung zu führen, waren bereits im vergangenen Jahr die anstehenden Auswirkungen des Umsatzsteuergesetzes. Es geht nicht nur um einen Mehraufwand für die kommunale Verwaltung. Die Leistungen, die der Baubetriebshof für die Stadt Plön erbringt, werden bisher ohne Aufschlag von Umsatzsteuer abgerechnet. Damit soll ab Januar 2023 Schluss sein. Für Plön würde alles also erheblich teurer werden.

In anderen Städten läuft es anders

2008 war die „Anstalt öffentlichen Rechts“ gegründet worden und der Baubetriebshof in die AöR Stadtwerke Plön überführt worden. In anderen Kommunen läuft das in der Regel anders, da sind die Bauhöfe Regie- oder Eigenbetriebe der Stadtverwaltungen.

Die Ratsversammlung hatte Ende 2021 einstimmig beschlossen, dass alles für die Rückführung zur Stadt Plön vorbereitet werden solle. Der Verwaltungsrat der AöR hatte im Juli beschlossen, den Baubetriebshof zurückzuführen. Der Weg schien geebnet. Doch dann meldete sich die Kommunalaufsicht des Kreises Plön zu Wort. Es gebe einen Erlass des Finanzministeriums, nach dem der betreffende Paragraf des Umsatzsteuergesetzes auch anders ausgelegt werden könne. Dann könnte alles beim Alten bleiben.

Verwaltung empfiehlt Rückführung zur Stadt

„So ganz sicher sind wir der Sache noch nicht“, sagte Bürgermeister Lars Winter den Mitgliedern des Hauptausschusses. Auch der büroleitende Beamte aus dem Rathaus, Volker Ohms, formulierte: „Ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer.“ Die Verwaltung empfehle, nichts an den Plänen zu ändern. Und letztlich sei es sowieso „nur eine Verlagerung von der rechten in die linke Tasche“, so Winter. Auch die AöR Stadtwerke Plön ist ein Kommunalbetrieb.

Die Steuer, also der Stein des Anstoßes, den Baubetriebshof zurückzuführen, könnte zur Seite geschoben worden sein. „Das war ja aber nicht der einzige Grund“, sagte André Jagusch (CDU) im Hauptausschuss. Für die Stadtwerke sei es weiterhin der bessere Weg, sie könnten sich auf ihre großen Bereiche Glasfaser und Vermarktung konzentrieren.

Entscheidung von 2008 oft in Frage gestellt

Auch Volker Ohms erwähnte, dass die Entscheidung von 2008 oft in Frage gestellt wurde. „Links und rechts hat es immer geknirscht“, sagte er. „Der Bauhof wird der AöR nicht fehlen“, erklärte Gerd Weber (Grüne), der auch Verwaltungsratsvorsitzender der Stadtwerke ist. Auch die SPD halte die Rückführung „für den richtigen Weg“, so Bettina Hansen (SPD). Einstimmiges Votum für die Empfehlung an die Ratsversammlung, die Mittwochabend endgültig entscheidet. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Aula am Schiffsthal.

Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Monaten viel Energie in die Planungen, den Baubetriebshof zurückzuführen, hineingesteckt. Alle grundsätzlichen Vereinbarungen zwischen AöR und Stadt sollen in einem Überleitungsvertrag aufgenommen werden. Dabei geht es beispielsweise um die Personalübernahme. Mit jedem Mitarbeiter wird eine Vereinbarung geschlossen.

Insgesamt sind es 14 Männer, die zur Stadt wechseln würden – inklusive Bauhof-Leiter Heiner Rausch, der seit 2009 dabei ist. 2008 waren übrigens fast doppelt so viele Mitarbeiter beim Baubetriebshof beschäftigt. „In den vergangenen Jahren ist der Personalbereich recht zusammengeschrumpft worden“, so Ohms, der deshalb auch von Problemen spricht. Der Bauhof brauche ein Konzept, welche Aufgaben geleistet werden müssen und welches Personal dafür benötigt wird, sagt Ohms. Neben der Pflege von städtischen Einrichtungen und Grünflächen geht es schließlich auch um den Winterdienst auf Straßen, Geh- und Radwegen.

Und dann müsste noch die Beschriftung der Fahrzeuge geändert werden. Noch steht dort ja „Stadtwerke Plön / Anstalt öffentlichen Rechts / Baubetriebshof“...