﻿Plöner Rentner fällt auf falschen Dachdecker herein: 150 000 Euro Schaden

Prozess am Amtsgericht

Ein falscher Dachdecker zockte einen gutmütigen Rentner in Plön um 62 500 Euro ab. Der Hamburger redete dem Hausbesitzer ein, sein Dach müsse grundlegend saniert werden. Es endete in einem Desaster für den Plöner. In der Betrugs-Verhandlung im Amtsgericht ging es um Gott, Geld und Kokain.

Hans-Jürgen Schekahn