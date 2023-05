﻿Diese Bürgermeister kandidieren nicht wieder

Bösdorf/Grebin/Kalübbe/Wittmoldt. In den elf Gemeinden rund um Plön verabschieden sich drei Bürgermeister und eine Bürgermeisterin. Sie haben sich nicht wieder zur Wahl gestellt. Ob die anderen sieben Bürgermeister von den Gemeindevertretungen wieder ins Amt gehoben werden, bleibt abzuwarten. Über die Mehrheitsverhältnisse entscheiden die Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am Sonntag, 14. Mai.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In direkter Nachbarschaft zu Plön, in der Gemeinde Bösdorf, wird es einen Wechsel im Bürgermeisteramt geben. Engelbert Unterhalt (70) hat aus Altersgründen nicht wieder kandidiert. 32 Jahre Kommunalpolitik, erst als bürgerliches Mitglied und dann als Gemeindevertreter, liegen hinter ihm. Als SPD-Mann war er vor fünf Jahren fast ein bisschen überraschend zum Bürgermeister ernannt worden.

Bürgermeister Unterhalt freut sich, zukünftig mehr Zeit zu haben

Acht Gemeindevertreter gehören in Bösdorf der CDU an, sie haben die Mehrheit. Vier BfB-Mitglieder sitzen im Gemeinderat und vier SPD’ler. „Vor fünf Jahren war es der CDU aber nicht möglich, einen Kandidaten aufzustellen“, erzählt Unterhalt. Also habe er gesagt, er würde es machen. Jetzt geht er mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber Unterhalt freut sich, zukünftig mehr Zeit zu haben. „Ich will das Leben genießen und auf Reisen gehen“, berichtet er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karl Schuch hört als Bürgermeister der Gemeinde Grebin auf. © Quelle: Anja Rüstmann

In Grebin hat sich Karl Schuch im März entschieden, nach 41 Jahren nicht wieder zur Kommunalwahl anzutreten. 1982 war er das erste Mal direkt in die Gemeindevertretung gewählt worden. „Besonders die letzten Jahre, erst als Vertreter für meinen erkrankten Amtsvorgänger und dann als Bürgermeister waren eine besondere Herausforderung, die ich ohne die Unterstützung meiner Familie und besonders meiner Frau nicht so hätte meistern können“, sagt Schuch. Er sei ein Verfechter des Ehrenamtes. Aber der Bürgermeister-Posten koste auch viel Zeit.

Schuch: „Habe meine Pflicht gegenüber der Gesellschaft erfüllt“

Schuch saß lange als CDU-Mitglied in der Gemeindevertretung, trat 2013 als Einzelbewerber (parteilos) an und gehört seit 2020 zur Fraktion für Grebin (FfG). „Auch aufgrund meiner anderen zum Teil langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel im Vorstand der Gemeindewehr, als Gesellenprüfungsausschussvorsitzender der Elektroinnung, als Ausbildungsbegleiter für Auszubildende mit Migrationshintergrund und die Arbeit als Pressewart für verschiedene Vereine und Verbände, bin ich der festen Überzeugung, meine Pflicht gegenüber unserer Gesellschaft erfüllt zu haben“, so Schuch.

In Kalübbe ist seit 2018 Dr. Barbara Semleit Bürgermeisterin. 1990 war sie mit der Familie nach Kalübbe gezogen, in den 1990er-Jahren startete sie als SPD-Mitglied in die Kommunalpolitik. 2003 wurde sie zweite stellvertretende Bürgermeisterin. 2013 stellte die SPD keine Liste mehr auf. „Da habe ich auch nicht mehr kandidiert“, erzählt sie. Ihre Kinder waren noch klein.

2018 übernahm Barbara Semleit das Amt der Bürgermeisterin in Kalübbe. © Quelle: Dirk Schneider

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch dann kam die AWK (Allgemeine Wählergemeinschaft Kalübbe) auf sie zu – 2018 stellte sie sich wieder zur Wahl und wurde Bürgermeisterin. „Das Amt hat mir wirklich Freude gemacht“, sagt die 55-jährige Staatsanwältin. Aber Beruf, Familie und Bürgermeisteramt ließen sich zeitlich nicht wirklich gut vereinbaren. Sie wird in der konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung am 15. Juni ihre Entlassungsurkunde entgegennehmen.

Gerold Fahrenkrog aus Wittmoldt macht auch Schluss mit der Kommunalpolitik. Bis 1991 gehörte er zur SPD, wechselte dann zur WGW (Wahlgemeinschaft Wittmoldt). Seit 37 Jahren ist der 76-Jährige Bürgermeister. Zehn Jahre ist er Amtsvorsteher und kommt auf 45 Jahre Kommunalpolitik.

Lesen Sie auch

„Alles zusammen hat viel Zeit und Engagement in Anspruch genommen. Aber ich habe es immer gerne gemacht“, sagt er. Nun will er den „tollen ehrenamtlichen Posten“ in jüngere Hände übergeben. Und die gewonnene Zeit für seinen Garten und bei Wandertouren mit seiner Frau an der Ostsee verbringen.