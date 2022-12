﻿Pneumologie der Ostseeklinik Holm: Viele Patienten mit Long Covid-Symptomen

Immer mehr Menschen leiden an Lungenerkrankungen. Durch Corona hat sich die Situation verschärft. An der Ostseeklinik Holm in Schönberg will Dr. Rainer Noth als neuer Chefarzt der Fachabteilung Pneumologie die Behandlung von Menschen mit Post- und Long Covid-Symptomen intensivieren.

Chefarztwechsel an der Ostseeklinik Holm: Dr. Rainer Noth vom UKSH in Kiel übernimmt die Fachabteilung für Pneumologie von Dr. Heike Buhr-Schinner.

Schönberg. Die Corona-Pandemie ist alltäglich geworden und hat bei vielen Menschen ihren Schrecken verloren. Nicht so in der Ostseeklinik Holm in Schönberg, wo noch immer viele Patientinnen und Patienten mit Post- oder Long Covid-Symptomen in der pneumologischen Abteilung behandelt werden. Jetzt steht dort ein Chefarztwechsel an: Dr. Rainer Noth übernimmt die Arbeit seiner Kollegin Dr. Heike Buhr-Schinner, die in 14 Jahren die pneumologische Abteilung mit ihrem Team aufgebaut und dafür gesorgt hat, dass die Ostseeklinik Schönberg-Holm ein festes Standbein in der Behandlung von Long Covid etablieren konnte.

Der Bedarf an Rehabilitationsplätzen in spezialisierten Kliniken wie in Schönberg-Holm ist enorm hoch. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Lage verschärft, erklärt der neue Chefarzt Dr. Rainer Noth. Denn tatsächlich leiden immer mehr Menschen an den Folgen komplexer Krankheitsbilder im Rahmen von Post- und Long Covid. „Dadurch sind sie im beruflichen wie auch im privaten Leben oftmals hochgradig eingeschränkt“, erklärt Noth. Hier setzt ein spezielles Behandlungskonzept der Ostseeklinik an, welches in den letzten Jahren entwickelt, erprobt und nach Erkenntnissen aus den neusten Studiendaten angepasst wurde.

Dr. Rainer Noth betreute zwei Jahre lang die Covid-Intensivstation der Medizinischen Klinik am UKSH

„Ich freue mich sehr für die gut aufgestellte Pneumologie an der Ostseeklinik tätig zu werden“, sagt Rainer Noth, der als Intensivmediziner am UKSH in Kiel für mehr als zwei Jahre die Covid-Intensivstation der Medizinischen Klinik betreute. Im Januar 2020 übernahm er die kommissarische Leitung der Abteilung für Pneumologie am UKSH Campus Kiel. Im Hinblick auf die Weiterbehandlung seiner Patientinnen und Patienten arbeitete er bereits seit vielen Jahren eng mit seiner ärztlichen Kollegin Heike Buhr-Schinner und der Geschäftsführung der Ostseeklinik Schönberg-Holm zusammen.

„Die Voraussetzungen sind sehr gut, um die Pneumologie am Standort Schönberg weiterzuentwickeln und auszubauen“ so Dr. Noth. Etabliert wurde an der Ostseeklinik Holm in den vergangenen Jahren eine nicht invasive Beatmungstherapie. In der Fachwelt konnte sich Dr. Heike Buhr-Schinner mit ihrem Team durch aktive Mitarbeit in der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und an verschiedenen wissenschaftlichen Studien und Projekten nach Angaben der Klinik „hohes Ansehen“ erarbeiten. Die pneumologische Abteilung der Ostseeklinik sei „überörtlich anerkannt“.

Ostseeklinik Holm: Noch mehr Menschen mit Post- und Long Covid-Erkrankungen erreichen

„Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren noch mehr Menschen mit Post- und Long Covid-Erkrankungen zu erreichen, um sie beim Wiedereinstieg in das Berufsleben und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bestmöglich zu unterstützen“, sagt Rainer Noth. Dafür werden die Erkrankten nach modernsten evaluierten Behandlungskonzepten interdisziplinär versorgt. Auch für Patientinnen und Patienten mit anderen Lungenerkrankungen wie Asthma, COPD, Lungenemphysem, Lungenfibrose, Sarkoidose oder Schlafapnoe bietet die Ostseeklinik Schönberg-Holm individuelle Rehabilitationskonzepte an.

Die Klink in Holm ist gefragt. Aus ganz Deutschland kommen Leidgeplagte. Auf der Warteliste der Pneumologie derzeit: über 760 Anmeldungen. Wartezeit: ein halbes Jahr. „In den nächsten Jahren möchten wir die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den lokalen Gesundheitseinrichtungen intensivieren, unter anderen mit dem UKSH Campus Kiel“, erklärt der neue Chefarzt. Auf diese Weise möchte er besonders den Menschen aus der Region eine lückenlose Versorgung von der Akutbehandlung bis zur Rehabilitationsmaßnahme anbieten.