﻿Stillstand in Klausdorf: Neubau von Kita oder Schule steht in den Sternen

Noch immer ist unklar, ob in Klausdorf die Schule oder die Kita auf der benachbarten Koppel gebaut werden soll. Die Meinungen der Fraktionen in der Gemeinde gehen auseinander – und eine Entscheidung könnte noch lange auf sich warten lassen.

Schwentinental. Eine Entscheidung, ob im Schwentinetaler Ortsteil Klausdorf die Grundschule oder die Kita neu gebaut werden soll, ist noch nicht getroffen worden. Aktuell gibt es kaum Bewegung in der Frage. Im jüngsten Schulausschuss gingen die Meinungen weit auseinander. Einig waren sich die Fraktionen nur darin: Der Frust bei diesem Thema ist groß, denn Geld für einen Neubau, egal welcher Art, hat die Stadt nicht.

Das Thema aber drängt. Schon lange haben die Astrid-Lindgren-Schule, die betreute Grundschule und die Kita mit einem erheblichen Raummangel zu kämpfen. Die betreute Grundschule ist mit im Gebäude des Kinder- und Jugendhauses untergekommen, die Kita ist im ehemaligen Hausmeisterhäuschen einquartiert, die Mensa in Containern – rundherum ein Provisorium.

Klausdorf: Projekte für Kita und Schule kosten zweistellige Millionenbeträge

Um dem Platzmangel entgegenzuwirken, plant die Stadt Schwentinental einen Neubau auf der „Suput“ genannten Koppel nördlich der Astrid-Lindgren-Schule. Die Koppel erwirbt sie gerade. Am Ende soll in Klausdorf ein Kinderbetreuungszentrum mit Kita, Schule, offener Ganztagsschule, Sportverein sowie Kinder- und Jugendhaus entstehen. Doch fraglich ist, was auf der Koppel denn nun neu gebaut werden soll. Die Kita oder die Schule einschließlich Mensa?

Ende Februar hatte der Architekt Rüdiger Mumm vom Büro Architekten + Ingenieure Kiel verschiedene Kostenschätzungen gegenübergestellt. Ein Neubau der Kita mit Sanierung und Erweiterung der Schule würde rund 22,6 Millionen Euro kosten. Für einen Neubau der Schule mit Umbau der jetzigen Schule zur Kita müssten 25,4 Millionen Euro aufgebracht werden.

Neubau von Schule oder Kita in Klausdorf? Meinungen gehen auseinander

In der kommunalen Politik gehen die Meinungen darüber, was denn nun gebaut werden sollte, weit auseinander. Die CDU sieht einen Neubau der Schule inklusive einer offenen Ganztagsschule als unbedingt notwendig an. „Ein Umbau der Schule parallel zum Schulbetrieb würde zwangsläufig dazu führen, dass die Unterbringung in Containern und Provisorien über mehrere Jahre erforderlich werden würde“, erklärte Christoph Ache (CDU). Das sei nicht mit dem Bildungsauftrag vereinbar.

Die SWG hingegen bevorzugt einen Kitaneubau. „Als ein Ergebnis der Planung hat sich herausgestellt, dass ein Schulneubau auf der benachbarten Wiese nicht zu realisieren ist“, sagte Heiko Stelljes. Das sieht die SPD genauso. Die Koppel falle ab und grenze an ein Landschaftsschutzgebiet, erklärte Fraktionsvorsitzender Volker Sindt. Eine Kita bräuchte im Gegensatz zu einer Schule nicht so viel Fläche und sei damit eher realisierbar. Außerdem sei ein Kita-Neubau günstiger.

Die FDP stellte den Kauf der Koppel gänzlich infrage. „Wir haben schlichtweg keinen finanziellen Spielraum, um für einen hohen sechsstelligen Betrag ein Grundstück zu erwerben, bevor eine endgültige politische Entscheidung darüber getroffen wurde, was mit dieser Fläche geschehen soll“, erklärte Fraktionsvorsitzender Jan Voigt.

Eine Entscheidung, was gebaut werden soll, trafen die Fraktionen im jüngsten Schulausschuss nicht. Es fehle ein ganzheitliches Konzept, aus dem klar werde, wo welche Einrichtung einziehen könnte und was das für Folgen für alle anderen Beteiligten hätte, sagte Ausschussvorsitzender Christoph Ache (CDU).

Fraglich ist, wie es nun weitergeht. Das Problem: Im Mai stehen Kommunalwahlen an. Danach gibt es in der Regel eine sitzungsfreie Zeit, dann folgen die Sommerferien. Bis also eine Entscheidung getroffen wird, könnte noch viel Zeit vergehen. Für die Kinder, Lehrer und Betreuer bedeutet das: weiter improvisieren.