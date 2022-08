Darum gibt es so viel weißes Damwild in den Herden im Kreis Plön

Im Kreis Plön lebt so viel Damwild wie nirgends in Deutschland. Welche Rolle spielt die Tierart bei den vielen Wildunfällen auf der Straße? Müssten die Jäger Damwild schärfer bejagen? Was hat es auf sich mit den weißen Tieren in den Herden? Kreisjägermeister Jan-Wilhelm Hammerschmidt gibt Auskunft.