﻿Fahrräder in Preetz unter der Lupe: Einige Mängel bei Licht und Bremsen

In der dunklen Jahreszeit sind sie kaum zu sehen: Radfahrer ohne funktionierendes Licht. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. Die Polizei Preetz will deshalb verstärkt darauf achten. Bei den Kontrollen am Mittwoch wurden einige Mängel entdeckt. Zwei Schüler versuchten abzuhauen.

Polizeiobermeister-Anwärter Sönke Eulig aus Eutin kontrolliert in der Lange Brückstraße in Preetz das Rad von Isa von Hennig.

Preetz. Am Mittwochmorgen um kurz nach 7 Uhr rückte die Polizei Preetz mit Unterstützung von Polizeianwärtern aus Eutin aus. Ihr Ziel: die Kontrolle von Radfahrern. Denn viele sind in den Herbst- und Wintermonaten ohne Licht und Reflektoren unterwegs – und damit in den dunklen Morgen und Abendstunden, bei Nebel und Regen kaum zu erkennen. Weiterer Gefahrenpunkt ist die Lange Brückstraße. In der Fußgängerzone müssen die Menschen zwischen 9 und 19 Uhr ihr Fahrrad schieben – woran sich manche nicht halten.

„Wir haben in Absprache mit den Schulen die Schülerinnen und Schüler im Castöhlenweg kontrolliert“, berichtet Polizeihauptmeister Hennig. Sind Licht oder Bremse defekt oder fehlen Reflektoren, erhalten die Kinder und Jugendlichen einen Mängelbericht. Die Mängel müssen dann zeitnah beseitigt werden.

Schüler müssen repariertes Fahrrad vorzeigen

Mit der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule gebe es eine Vereinbarung, dass die Behebung der Mängel in Eigenregie kontrolliert werde, berichtet Hennig. Schülerinnen und Schüler des benachbarten Friedrich-Schiller-Gymnasiums dagegen müssten ihr repariertes Fahrrad bei der Polizei vorführen.

85 Fahrräder seien an den Schulen kontrolliert worden. 60 seien in Ordnung gewesen, 25 müssten wieder vorgestellt werden, so Hennig. „Gravierende Mängel gab es aber nicht, das war alles im normalen Rahmen.“ So waren unter anderem lichttechnische Einrichtungen nicht vorhanden oder defekt, und es fehlten Reflektoren. Das beträfe vor allem Sport- oder ältere Räder.

Manche ließen ihr gutes Rad zu Hause stehen und nutzten für den Schulweg ein älteres Modell, damit es nicht gestohlen werde. „Aber auch das sollte natürlich verkehrstüchtig sein“, betont der Polizeihauptmeister.

Polizei über das Fahrrad: „Die Sichtbarkeit ist wichtig“

Sein Tipp: Eltern sollten regelmäßig, aber vor allem in der dunklen Jahreszeit die Fahrräder überprüfen. „Gerade die Sichtbarkeit ist wichtig“, sagt Hennig. „Man sollte möglichst mit reflektierender Kleidung oder Reflektoren fahren und immer auf das Licht achtgeben.“

Weitere Kontrollstationen wurden anschließend an der Ecke Schwentinestraße zu Lange Brückstraße sowie gegenüber an der Einmündung der Wakendorfer Straße eingerichtet. Die Lange Brückstraße darf als Fußgängerzone nur zwischen 19 und 9 Uhr mit dem Fahrrad befahren werden – tagsüber muss man sein Rad schieben.

Schon kurz darauf spricht Hennig die erste Radfahrerin an: „Ist Ihnen bewusst, dass Sie hier nicht fahren dürfen?“ Die reagiert verwundert: Sie dürfe doch bis 9 Uhr. Als der Beamte sie darauf hinweist, dass es schon eine Dreiviertelstunde später ist, entschuldigt sie sich.

Angehalten wird auch Isa von Hennig. Polizeiobermeister-Anwärter Sönke Eulig von der Polizeischule Eutin nimmt das Rad genau unter die Lupe. Und stellt fest, dass Licht und Bremsen neu eingestellt werden müssen. Außerdem fehlen hinten und vorne die Reflektoren. „Ich fahre viel mit dem Rad zur Schule und zur Arbeit“, erzählt die 17-jährige Schülerin. Ausgerechnet an diesem Tag sei sie aber gar nicht mit ihrem eigenen Fahrrad unterwegs, sondern habe sich eines ausgeliehen.

Auch an der Wakendorfer Straße werden einige Zweiräder genau überprüft. „Die Kollegen im ersten Ausbildungsjahr lernen so auch, die Leute anzusprechen und einen Kontakt herzustellen“, so Hennig. Lange dauern die Kontrollen an dieser Stelle von Preetz aber nicht an diesem Tag: Bei dem Wetter ist nicht viel los.

Polizeikontrolle: Erzieherisches Gespräch mit zwei flüchtigen Schülern

Aber eine Aufgabe haben die Beamten noch: Am Morgen wollten sich zwei Schüler der Kontrolle widersetzen, erzählt Hennig. Sie fuhren trotz der Aufforderung der Polizei, stehen zu bleiben, einfach weiter. Die Polizisten konnten aber die Namen ermitteln. „Wir haben jetzt gleich ein erzieherisches Gespräch mit ihnen in der Schule.“