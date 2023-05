Elfjähriger mit Van auf Schwentinentaler Parkplatz unterwegs

Schwentinental. Ein Elfjähriger fuhr am Sonntagabend einen Van auf einem Parkplatz in Schwentinental – weit kam er allerdings nicht. Ein Zeuge stoppte den Wagen um kurz vor 21 Uhr, indem er sich davorstellte, und rief die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen kontrollierten das Auto auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Klingenbergstraße. Sie fanden die Mutter des Jungen neben ihm auf dem Beifahrersitz.

Die Frau sei offenbar in der irrigen Annahme gewesen, dass das Fahren auf einem Parkplatz für Kinder erlaubt sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Da dem nicht so ist, leiteten die Polizistinnen ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Wer es zulässt, dass jemand ein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führt, den erwarten eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr, so der Sprecher. Der Junge selbst ist noch nicht strafmündig.

KN