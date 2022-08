Postfeld. Der Kultoursommer im Barkauer Land kommt musikalisch in Schwung. Nach dem Auftakt mit der künstlerischen Sommer-Akademie auf der Bothkamper Mühle im Juli starten im August die Livekonzerte. Organisator HaGe Schlemminger hat bis in den September ein buntes Programm zusammengestellt.

„Schon die ersten geplanten Konzerte in diesem internationalen Festival der ganz besonderen Art zeigen nicht nur die große Bandbreite und Qualität, sie können auch Lebensgeister wecken und Mut machen“, betont Schlemminger mit viel Vorfreude beim Blick auf den Neustart nach den vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

A-cappella-Musik zum Auftakt des Kultoursommers

Am Sonnabend, 13. August, ab 20.30 Uhr bietet das Quartett Nur Wir in der Kapelle Nettelsee am Kirchweg A-Cappella-Musik vom Allerfeinsten. Weiter geht es am Sonnabend, 20. August, ab 19.30 Uhr in der Kapelle Nettelsee mit dem Trio Farfarello unter dem Motto „Leidenschaftlich weit vorn“. Seit 40 Jahren spielen Mani Neumann (Geige), Ulli Brand (Gitarre) und Urs Fuchs (Bass) live.

„Das Herz tanzen lassen“ will Coeurballa am Freitag, 26. August, ab 20.30 Uhr im Kulturzentrum Alte Meierei am See in Postfeld. Geboten wird ein „Weltmusikmix aus feurigen Balkanesken, mitreißender Gypsy-Musik und melancholischen Melodien mit Saxofon, Akkordeon, Kontrabass, Gesang und Percussion“, kündigt Schlemminger an.

Ebenfalls in der Alten Meierei am See in Postfeld heißt es am Sonntag, 28. August: „72 Jahre Rio Reiser – die Legende lebt“. Scherbekontrabass reloaded mit Marius del Mestre (Rhythmusgitarre und Gesang) und Florian Galow (Kontrabass) stehen ab 19 Uhr auf der Bühne.

„Klangpoesie des Südens – mediterran & atlántico“ erklingt am Freitag, 2. September, ab 20.30 Uhr in der Kulturtenne Doc Helbing in Kirchbarkau, Dorfstraße 17a. Oliver Jaeger spielt mit spanischer Gitarre, Bandoneon und Symphonetta Musik zwischen Folklore und Klassik, zart und ekstatisch.

Matthias Stührwoldt erzählt Geschichten aus Stall und Stube

Und am Montag, 5. September, geht es ab 19.30 Uhr in der Alten Meierei am See um „bluesig-kultige Geschichten aus Stall und Stube rund um den Sommer“ von Matthias Stührwoldt, der von Georg Schroeter und Marc Breitfelder musikalisch begleitet wird.

Weitere Informationen unter www.alte-meierei-am-see.de, Kartenreservierung per E-Mail an info@alte-meierei-am-see.de oder unter Tel. 04342/84477.