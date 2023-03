60-Jährige auf Friedhof in Preetz ausgeraubt

Raubtat in Preetz: Ein männlicher Täter schubste am Dienstag eine Spaziergängerin, entriss ihren Rucksack und flüchtete. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Preetz. Raub auf einem Friedhof in Preetz: Am Dienstag gegen 11.50 Uhr ging eine 60-Jährige in Begleitung einer Bekannten einen matschigen Weg parallel zur Straße Hinter dem Kirchhof in Richtung Böhmkrützweg entlang. Nach eigenen Angaben wurde die 60-Jährige plötzlich von hinten zu Boden geschubst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dabei sei ihr ein Rucksack mit einer zweistelligen Summe Bargeld sowie persönlichen Gegenständen entrissen worden. Der männliche Täter sei mit dem Raubgut in Richtung Böhmkrützweg geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Raub auf Friedhof in Preetz: So wird der mutmaßliche Täter beschrieben

Der Täter soll 175 bis 180 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er habe eine schwarze Hose und schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze getragen.

Die Kriminalpolizei Plön führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben, den flüchtigen Täter gesehen haben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 160 / 3333 entgegengenommen.