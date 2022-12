Nach 27 Jahren in der Emmausgemeinde in Kiel wird Pastorin Birgit Aschoff am Sonntag in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger wird Christoph Thoböll sein. In einem Abschiedsgottesdienst in der Martinskirche wird sie von Pröbstin Almut Witt entpflichtet.