﻿Preetz gibt Gas: In Grundschulen und Förderzentrum fließen viele Millionen Euro

Offene Ganztagsschule ab 2026

Ein Neubau für die Offene Ganztagsschule an der Friedrich-Ebert-Schule in Preetz auf der Grünfläche vor dem Wohnblock im Hintergrund soll mit der Mensa (rechts) verbunden werden.

Ab 2026 gilt ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Das wird teuer für die Stadt Preetz, die für notwendige Anbauten über 10,5 Millionen Euro in die Hand nehmen muss. Weitere Millionen kämen bei einem Umzug des Förderzentrums dazu. So sehen die ersten Entwürfe aus.

