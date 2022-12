﻿Preetz, Heikendorf und Selent: Das ist los rund um den zweiten Advent

Zur Einstimmung in die Weihnachtszeit wird in Preetz und Selent auch zum zweiten Advent einiges geboten. So erklingen Weihnachtslieder aus aller Welt und das Brandenburgische Konzert von Bach. Am Feuerkorb gibt es Geschichten für Jung und Alt.

