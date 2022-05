Preetz: Neue Souvenirs in der Tourist-Information

Sie repräsentieren eine Stadt, sind eine schöne Erinnerung, Mitbringsel und Heimatbekenntnis: Souvenirs mit Lokalkolorit. In der Tourist-Info in Preetz gibt es Neues vom Becher bis zum Magneten.

Preetz.Gerade richtig zum Sommerbeginn hat die Tourist-Info der Stadt Preetz neue Souvenirs im Programm. Das neue Design mit Preetzer Sehenswürdigkeiten prangt auf Schlüsselanhängern, Tassen und Magneten. Es gibt sogar Frühstücksbrettchen.

Der Run auf die Tourist-Info ist ungebrochen. So verweisen die Mitarbeiterinnen Ruth Fischer und Carmen Schwarz darauf, dass die Anzahl der Tagestouristen steigt und viele Menschen ihren Urlaub auch komplett in der Schusterstadt verbringen. Das zeige sich in der Geschäftsstelle nicht nur durch einen verstärkten Verkauf von Rad- und Wanderkarten, sondern auch von Souvenirs.