Polizei stoppt gestohlenen Q 7 auf dem Weg nach Polen

Wie lebt ein Huhn in Freilandhaltung, und wie steht es um die Vögel am Wittensee? Fragen dieser Art beleuchten die Veranstaltungen am ersten von drei Landerlebnistagen des Vereins Naturpark Hüttener Berge am 2. April. Interessierte haben die Wahl zwischen elf Programmpunkten.