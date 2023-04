﻿Preetz: Stadt baut Treffpunkt für Trinker und Süchtige am Holzschuh

Preetz. So mancher Passant in Preetz rieb sich verwundert die Augen. Buddelte die Stadt doch auf einer Grünfläche am Garnkorb – neben dem großen Holzschuh und dem Insektenbeet – die Erde auf und setzte eine Bushaltestelle hin. Doch auf eine Mitfahrgelegenheit wartet in dem Buswartehäuschen niemand. Im Gegenteil: Die Menschen, die jetzt in dem überdachten Unterstand sitzen, verbringen dort viel Zeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund für die Baumaßnahme ist, dass sich Beschwerden bei der Stadt über die Trinkerszene in den Buswartehäuschen am Garnkorb häuften. Täglich kommen dort Menschen zusammen, um zu klönen und zu trinken. Vorteil aus ihrer Sicht: Substitutionsarzt, Discounter und öffentliche Toilette befinden sich in unmittelbarer Nähre.

Exzessiver Alkohol- und Drogenkonsum am Garnkorb in Preetz

Doch der exzessive Alkohol- und Drogenkonsum in exponierter Lage schreckt viele Bürger und Besucher ab. Die SPD hatte deshalb Ende 2021 die Einrichtung eines Kommunalen Ordnungsdienstes gefordert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es gibt massive Auffälligkeiten am Garnkorb und eine offene Alkohol- und Drogenszene auch in den Parks“, kritisierte damals Mario Drews. Die Buswartehäuschen seien belegt mit Menschen, die sich übergäben, auf den Parkplatz urinierten oder auf die Grünflächen koteten. Doch die Ausschussmehrheit lehnte einen Kommunalen Ordnungsdienst ab.

„Die Idee mit der Bushaltestelle wurde jetzt im Kommunalen Präventionsrat beschlossen“, berichtet Bürgermeister Björn Demmin. Man habe überlegt, wie man das Thema aus dem Fokus nehmen könne. „Wir wollen damit versuchen, die Situation am Garnkorb zu entspannen.“ Es sei keine ideale Lösung, aber einen Versuch wert.

Derzeit werde die Bushaltestelle in der Kieler Straße/Dänenkamp erneuert. „Wir haben beschlossen, dass wir das alte Buswartehäuschen nicht wegschmeißen, sondern am Insektenbeet aufbauen“, so Demmin. Er habe einige Betroffene vorher gefragt, ob sie einen neuen Unterstand an dieser Stelle überhaupt nutzen würden. Sie hätten geantwortet, dass sie selbst gar kein Interesse hätten, an der Straße auf dem Präsentierteller zu sitzen.

Neues Café als Treffpunkt für Trinkerszene in Preetz

„Jetzt sitzen sie nicht mehr in der ersten Reihe, aber damit ist das eigentliche Problem nicht gelöst“, betont Demmin. Entscheidend sei der nächste Schritt mit dem Ansatz, ein niederschwelliges Gesprächsangebot zu schaffen und Wege aus der Sucht aufzuzeigen. Das will man mit einem weiteren Treffpunkt an dieser Stelle erreichen.

Die Stadt plant, den derzeitigen Asia-Imbiss am Garnkorb-Parkplatz zu mieten, um dort ein Café einzurichten. Man sei sich mit dem Vermieter einig, doch ein Termin für die Eröffnung stehe noch nicht fest. Geld für das Projekt sei im Haushalt eingeplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eingebunden würden dabei das Suchthilfezentrum des Kreises Plön in Preetz sowie die beiden Streetworker, kündigt Demmin an. Das Café soll zwei bis drei Stunden am Tag öffnen. Man hoffe über eine Finanzierung aus Spenden Kaffee und belegte Brötchen ausgeben zu können. „Wir wollen vor allem die Jüngeren erreichen, bevor sie als junge Generation endgültig in die Trinkerszene nachwachsen.“

Lesen Sie auch

Der Name des Cafés steht fest: „Café klappt schon“. Auf die Bedenken, ob das Café überhaupt vom angesprochenen Personenkreis angenommen werde, hatte Sozialpädagoge Moritz Rathjen von der Suchtberatung optimistisch geantwortet: „Klappt schon.“

Gut angenommen wird inzwischen die Bushaltestelle am Insektenbeet, auch wenn sich manchmal ein paar Männer und Frauen mit ihren Getränken noch am Garnkorb einfinden. Und auch andere Gäste finden den neuen Unterstand ganz bequem: „Letztens haben da ein paar Touristen gesessen und den Holzschuh fotografiert“, erzählt Demmin schmunzelnd.