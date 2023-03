﻿Preetz: Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei endet vor dem Amtsgericht

Den größten Anteil an den 7400 Gästen im vergangenen Jahr in der Jugendherberge Plön machten Klassenfahrten und Gruppenreisen aus. Für Seminare und Freizeiten eignet sich die Einrichtung direkt am Großen Plöner See besonders. Und es ist die einzige Jugendherberge im Kreis Plön.