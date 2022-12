﻿Preetz: Wo Fernseher und Fußballstollen erfunden wurden

So sahen die Fußballschuhe von 1947 von Albert Bünn aus, die allerdings genagelte Stollen und noch keine Schraubstollen besitzen.

Preetz. Die Menschen sind erfindungsreich. Auch in und um Preetz gab es in den vergangenen Jahrhunderten einige Tüftler, die besondere eigene Entwicklungen patentieren ließen. Doch reich geworden ist damit niemand – manchmal fehlte schlicht das Geld, um die Erfindung zu vermarkten. Den Einfallsreichtum der Preetzer schildert Stadtarchivar Peter Pauselius in der neuen Ausgabe der Preetzer Blätter.

1899 berichtet die Preetzer Zeitung über Friedrich Jasper Diekmann zum hundertjährigen Jubiläum seiner Häckselmaschine. Der Zimmerergeselle hatte weder Rechnen, Schreiben noch Zeichnen gelernt, konstruierte aber schon vorher Staubmühlen, um Korn zu reinigen, und Grützmühlen. Seine Häckselmaschine konnte in einer Stunde 30 Tonnen Häcksel liefern. Diekmann wurde mit seiner Erfindung nicht in weiten Kreisen bekannt, doch seine Idee fand sich später in anderen Maschinen wieder.

Kein Geld für die Vermarktung der Fußballstollen

Rund 150 Jahre nach Diekmanns Erfindung hätte sich ein Preetzer Erfinder eine goldene Nase verdienen können. Für seine Einsendung zum Gebrauchsmusterschutz für eindrehbare Fußballstollen vom 1. Februar 1948 erhielt Albert Bünn vom Deutschen Patentamt in München am 25. Juni 1959 die Empfangsbescheinigung. Seine ersten Fußballstollen bekam 1960 der Hamburger Sportverein. Allerdings reichten seine Bestände nicht für die gesamte Fußballelf aus.

"Man war damals noch zu unerfahren, um mit diesem Patent den finanziellen Reibach zu machen", erzählte einst sein Sohn Reimer Bünn, der 2020 seine Werkstatt als letzter Schuhmacher in Preetz schloss. Stattdessen machten die großen Sportartikelhersteller das Geschäft.

Heute ist das Heimatmuseum Preetz immer noch auf der Suche nach einem originalen Bünn-Schuh mit Schraubstollen. Ende 2020 keimte Hoffnung auf, als sich Wilfried Hauschildt mit dem Fußballschuh seines Vaters bei Reimer Bünn meldete. Doch der vermeintliche Schraubstollen war nur genagelt.

Werner Kroebel, der früher im Kloster Preetz wohnte und später nach Schellhorn zog, brachte schon in den 1930er-Jahren die elektronische Fernsehübertragung voran. Im Zweiten Weltkrieg konstruierte er im Schloss Bredeneek ein Bildschirmgerät – einen sogenannten Marine-Wellenanzeiger – für den U-Boot-Krieg.

Fernseher entstanden auf Schloss Bredeneek

Diesen nutzte er nach Ende des Krieges für die Konstruktion von Fernsehempfängern. „Es ist anzunehmen, dass die Geräte, darunter auch ein Modell mit eingebautem Radiogerät sowie ein Fernsehgerät, bei dem man den Deckel nach oben klappen musste, um das Bild in einem Spiegel betrachten zu können, nur auf Bestellung angefertigt wurden“, schrieb die Preetzer Zeitung 1956. Es war nicht seine einzige Erfindung.

Johann Swientkowski (1895-1977) tüftelte 40 Jahre lang herum, um preiswerten Geigen einen schönen Klang zu verpassen. Er veränderte den Geigensteg auf unterschiedlichste Weise, die Gesamtform, baute Stützen ein, bohrte Löcher in die Seiten, probte – und das unermüdlich. Alle Geigen bekamen bei ihm einen Namen: „Christel von der Post“, „First Lady“ oder „Preetzer Klosterjunge“.

Johann Swientkowski tüftelte in Preetz über 40 Jahre an den Musikinstrumenten herum. © Quelle: Sandra Brinkmann

Andere Erfinder entwickelten Maschinen für Fleischereien, Spinnereien und Öfen oder zum Torfstechen. Auch ihre Erfindungen beschreibt Pauselius in der neuen Ausgabe der Preetzer Blätter. Weitere Aufsätze befassen sich mit Puppen- und Theaterspiel an der Volksoberschule, dem späteren Friedrich-Schiller-Gymnasium, ehemaligen Geschäften in Preetz, Mühlen und der Haltung von Raubkatzen.