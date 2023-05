﻿Friedrich-Schiller-Gymnasium: Was für ein Theater!

Preetz. Morsche Stellen auf der Bühne, lange Texte und Provokation – im Friedrich-Schiller-Gymnasium gibt es eine lange Tradition des Theaterspielens. In den 1960er- und 1970er-Jahren prägte Matthias Weißert die Theaterszene an der Schule. In der neuesten Ausgabe der Preetzer Blätter erinnern sich ehemalige Schülerinnen und Schüler an einen hochengagierten Theaterlehrer und manche Anekdote.

„Wir spielen an unserer Schule sehr, sehr viel Theater“, sagt Frank Rössel. Der Unterstufenleiter unterrichtet unter anderem Darstellendes Spiel und ist Leiter der Theater-AG Schiller Ensemble. Theaterspiel fördere soziale und kulturelle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für das Lernen am FSG und im weiteren Leben hilfreich seien, so Rössel.

Ob das zu Zeiten von Matthias Weißert im Vordergrund stand, mag auch Peter Pauselius, Herausgeber der Preetzer Blätter, nicht beantworten. Weißert habe nach Zeiten eher klassischen Schultheaters „die Schnauze voll von der Guckkastenbühne“ gehabt.

Peter Pauselius (li.) und Walter Arnold erinnern sich mit weiteren Ehemaligen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in den Preetzer Blättern an die Theateraufführungen der 1960er- und 1970er-Jahre. © Quelle: Signe Hoppe

Theaterstück gnadenlos verrissen

Als politisch denkender und handelnder Mensch drängte es Studienrat Matthias Weißert, sich einzumischen, zu reagieren. Das war 1968. Die Premiere des Stücks „Die Demonstration“ wurde auf einem Theatertreffen gnadenlos verrissen.

„Weißert war eine charismatische Person“, erinnert sich Walter Arnold. Der heute 70-Jährige wollte damals „unbedingt mitmachen“, als er ein Stück der Theater-AG gesehen hatte. Die Theaterzeit am FSG habe ihn geprägt. Er wurde Lehrer, unterrichtete Darstellendes Spiel und gründete das Theater Augenblicke in Kiel.

Mit Gerhard Dressel wurde ein Theaterschüler Weißerts sogar Fernseh- und Serienschauspieler. Auftritte gab es in Dänemark, Schweden und England. „Ephigenie“, „Turandot“, „Einen Jux will er sich machen“ – die Bandbreite der Stücke war groß.

Das Stück „Die Demonstration“ von 1968 mit Monika Recknagel, Walter Arnold, Almut Hündorf, Paul Tiedemann, Elke Janowski und Gerhard Majewski (v.li.) wurde bei der Premiere zerrissen. © Quelle: Signe Hoppe

Theater-AG-Leiter mit Tobsuchtsanfällen

Eine morsche Stelle vor dem Vorhang auf der alten Bühne musste besser gemieden werden, steht in den Preetzer Blättern. Matthias Weißert war „sehr emotional beteiligt“, erinnert sich Arnold. „Vor der Bühne bekam er schon mal Tobsuchtsanfälle.“ Aber er habe niemanden persönlich zusammengestaucht. „Er mischte sich ein bei den Proben, kam auch schon mal auf die Bühne und spielte jemandem etwas vor. Das ist natürlich heute ein No Go“, so Arnold.

Gern erinnern sich die ehemaligen Schüler an „Kunst-Walter“: Kunsterzieher Studienrat Hanspeter Walter. Dieser sei ein ausgezeichneter Bühnenbildner gewesen und habe ästhetische Plakate und Besetzungszettel gestaltet. Gab es in einem Stück Musik, Gesang, einen Chor, dann lief Musiklehrer Hans Jürgen Koeppen zur Hochform auf.

Die Theatertradition am FSG sei das eine, meint Frank Rössel. „Theaterspiel für die Persönlichkeitsentwicklung als wesentlicher Bestandteil ist das andere.“ Während im Unterrichtsfach Darstellendes Spiel geprüft werde, sei eine Theater-AG frei von Lehrplänen und Zensurendruck. Aktuell probt das Schiller Ensemble „Alice im Wunderland“.

