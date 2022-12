﻿Selbstbestimmtes Leben: Wie Jens Wojcichowski aus Wisch einen regulären Job gefunden hat

Jens Wojcichowski hat es geschafft. Er hat nach 15 Jahren in den Preetzer Werkstätten nun einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz im landwirtschaftlichen Betrieb von Andreas Koch in Wisch.

Wisch. Jens Wojcichowski hat es geschafft. Im Thermohemd und Arbeitshose steht er vor dem Traktor und strahlt. Der 36-Jährige hat den Sprung aus den Preetzer Werkstätten hin zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitsmarkt geschafft. Der Weg war lang und mit viel Lernen verbunden. Doch dank Ehrgeiz, Teamfähigkeit und einem breiten Netzwerk aus Arbeitsagentur, Lebenshilfe und aufgeschlossenen Arbeitgebern ist es gelungen. „Jens fährt heute die größten Maschinen, ist zuverlässig und ein wichtiger Baustein für unseren Betrieb“, bringt Landwirt Andreas Koch eine Erfolgsgeschichte auf den Punkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jens Wojcichowski hat sich seinen größten Kindheitswunsch erfüllt

Damit hat sich Jens Wojcichowski am Ende seinen größten Kindheitswunsch erfüllt. Denn als kleiner Steppke war er bereits regelmäßig auf dem Biohof in Fernwisch. Trecker und Tiere – beides hatte ihn fasziniert. Das Lernen fiel ihm schwer, er benötigte mehr Förderung als andere. Schließlich beendete er die Schule in Schönberg, hatte eine Bäckerlehre in Aussicht. „Daraus wurde nichts“, erzählte er. Sein Weg führte ihn über die Schule am Kührener Berg (Förderzentrum des Kreises Plön mit Schwerpunkt geistige Entwicklung) in die Preetzer Werkstätten. Dort konnte er sich ausprobieren, gemeinsam mit Bildungsbegleiter Nils Theedens seine Stärken ausloten. 27 Monate dauert die sogenannte Erstbildung, in denen die jungen Menschen auf unterschiedlichen Gebieten qualifiziert werden. Jens lernte das Schweißen, Sägen und andere handwerkliche Fähigkeiten, fand schließlich Gefallen an der Schlosserei. „Aus zwei Wochen Praktikum wurden dann 15 Jahre“, berichtete er.

Ausgelagerte Arbeitsplätze als Sprungbrett ins selbstbestimmte Leben

Dann war die Zeit reif für einen sogenannten ausgelagerten Arbeitsplatz, über die die Preetzer Werkstätten durch viele Kooperationspartner in der freien Wirtschaft verfügen. Zweieinhalb Jahre arbeitete Jens Wojcichowski in einem Betrieb in Ascheberg, als Landwirt Andreas Koch auf ihn zukam und ihm einen Arbeitsplatz als landwirtschaftlicher Mitarbeiter anbot, zunächst über einen ausgelagerten Arbeitsplatz, engmaschig begleitet von der Lebenshilfe. Dann übernahm Koch ihn komplett als Mitarbeiter. „Darüber habe ich mich sehr gefreut“, sagte er. Auch wenn es wieder hieß: lernen, Kurse besuchen, Prüfungen ablegen, den Führerschein für die landwirtschaftlichen Maschinen oder den Motorsägenschein machen und anderes mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preetzer Werkstätten Die Preetzer Werkstätten als Einrichtung der Lebenshilfe sind breit aufgestellt. Menschen mit verschiedensten Behinderungen erlernen dort fachliche und soziale Kompetenzen, erfahren ihre Stärken und können sich qualifizieren. Unter dem Motto inklusiv arbeiten gibt es 35 Partnerfirmen im Kreis Plön und in der Stadt Kiel, die von Integrationsassistenten begleitet werden.

„Das hat alles hervorragend geklappt, Jens ist ein zuverlässiger Mitarbeiter, der gut ins Team passt und anpacken will und kann“, sagt Koch. Eines betonte der Landwirt ausdrücklich: „Es gibt auch weiterhin eine Begleitung durch die Lebenshilfe. Man wird als Arbeitgeber nicht allein gelassen, wir haben ein gutes Netzwerk“, so Koch. Das bestätigten auch Nils Theedens und Danilo Bauer von der Lebenshilfe. Sie sorgen dafür, dass weiterhin berufliche und auch sozialpädagogische Betreuung erfolgt.

Lesen Sie auch

„Dieses Beispiel kann vielen Eltern Mut machen und zeigen, welche Wege es aus den Werkstätten heraus geben kann“, so Bauer. Für Ulrike Ahlers und Thomas Bohse von der Agentur für Arbeit ist dieses Beispiel „eine echte Erfolgsgeschichte“. „Jens Wojcichowski hat eine spektakuläre Entwicklung genommen, er führt ein selbstbestimmtes Leben, denn das ist das Ziel aller Fördermaßnahmen“, so Ahlers.