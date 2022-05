Strohfigurenbau in der Probstei: In 19 Probstei-Gemeinden wird dieser Tage fleißig gewerkelt, wie hier in Klindts Scheune in Wisch. Helene Bauer (von links), Bärbel Meyer und Inge Flemming verkleiden das Holzgestell mit Stroh.

© Quelle: Astrid Schmidt