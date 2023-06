﻿Warum Laboe erstmals keine Strohfigur zu den Probsteier Korntagen präsentiert

Tradition in der Probstei

Die erste Strohfigur des Jahres 2023 in der Probstei ist geschaffen: In Barsbek geht es um den Insekten- und Klimaschutz. Fred und Luise schauen sich die Krabbeltiere aus Stroh fasziniert an.

Die Probsteier Korntage 2023 nahen: Wenn in gut zwei Wochen in beliebter Tradition wieder eindrucksvolle Strohfiguren erschaffen und in den Dörfern der Region aufgestellt werden, bleibt der Platz am Laboer Steilufer überraschend erstmals leer. Das hat einen bestimmten Grund.

