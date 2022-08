﻿Probsteier Strohfiguren bleiben noch bis Ende Oktober stehen

Bauhof-Mitarbeiter krank: In Plön werden Kippen und Dreck zum Problem

Die Stadtreinigung in Plön funktioniert nur noch eingeschränkt. Von den 14 Mitarbeitern des Baubetriebshofes sind rund ein Drittel erkrankt, einige davon an Corona. Zusätzlich steht der normale Urlaub für die gesunden Kollegen an. Plön ist schmutziger geworden. Ein Problem sticht dabei hervor.