Einen tödlichen Unfall hat es vor Jahren an der Kreisstraße 31 in Wulfsdorf (Gemeinde Probsteierhagen) schon gegeben. Es soll nicht wieder etwas passieren, finden die Anwohner. Das ist ihr Plan.

Probsteierhagen. Christiane Thode aus Wulfsdorf (Gemeinde Probsteierhagen) hat es schon am eigenen Leib erfahren. Als Kind wurde sie auf der Kreisstraße 31 vor ihrer eigenen Haustür von einem Auto angefahren. In Wulfsdorf lebe man gefährlich, finden die Anwohner. Autos rasen mit Tempo 100 an ihrem beschaulichen Wohnort vorbei. Jetzt wollen sie eine deutliche Temporeduzierung beim Kreis Plön erreichen.