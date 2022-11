﻿Probsteierhagen hat mit Moritz Müller (31) wieder einen Pastor vor Ort

Moritz Müller (31) ist der neue Pastor der evangelischen Kirchengemeinde in Probsteierhagen.

Für die nächsten drei Jahre hat die Kirchengemeinde in Probsteierhagen wieder einen Pastor vor Ort. Moritz Müller (31) aus Henstedt-Ulzburg absolviert nach dem Vikariat in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) seinen Probedienst in der Probstei. Das sind seine Ziele.

