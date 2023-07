﻿Probsteierhagen: Warum Rolf Timm nie Bürgermeister werden wollte

Probsteierhagen. Rolf Timm aus Probsteierhagen hat fünf Jahrzehnte lang die Geschicke seiner Heimatgemeinde maßgeblich mitbestimmt. Nun ist Schluss mit der aktiven Mitarbeit in der Gemeindevertretung, meint der 84-Jährige. Doch sein Herz schlägt für die Kommunalpolitik. So war es unter anderem seinem Einsatz zu verdanken, dass seine Partei, die CDU, in der gerade begonnenen Wahlperiode mit vier Vertretern wieder mit am Tisch sitzt, wenn es um die Ortsentwicklung der drittgrößten Probstei-Gemeinde geht.

1972 begann die kommunalpolitische Arbeit von Timm. Damals, so erinnerte er sich, habe es in der Gemeindevertretung eine schwierige Phase gegeben. Grund genug für eine Gruppe junger CDU-Mitglieder, sich zusammenzutun, um 1974 die Kommunalpolitik um eine dritte Fraktion zu bereichern, die auf Anhieb die Mehrheit erhielt. Mit dabei war unter anderem Konrad Gromke, der mit 26 Jahren damals der jüngste Bürgermeister im Kreis Plön wurde und es 30 Jahre blieb. „Er war Verwaltungsfachmann. Von ihm habe ich sehr viel gelernt“, berichtet Timm. Er selbst war Unternehmer und hatte einen mittelständischen Betrieb in Probsteierhagen zu führen, brachte damit das Know-how des Kaufmanns mit.

Rolf Timm aus Probsteierhagen: Was er über die Finanzen der Gemeinde sagt

Das brachte ihm dann auch die Aufgabe des „Finanzministers“ ein. Kaum ein anderer hatte so Fokus auf dem Haushalt wie er. Denn: „So viel anders als ein Betrieb funktioniert auch eine Gemeinde nicht. Es sollte mehr Geld eingenommen als ausgegeben werden“, sagt Timm. Doch dass das so in der Kommune nicht gelingt, zeigte sich schnell, heute mehr denn je.

„Wir haben früher bei Haushaltsberatungen um 1000 Euro gerungen, heute werden da mal ebenso 100 000 Euro Mehrkosten durchgewunken“, sagt Timm. Und zeigt damit eine der gravierendsten Veränderungen auf, die in fünf Jahrzehnten Kommunalpolitik deutlich wurden.

Das ist Rolf Timm aus Probsteierhagen wichtigt

Eine andere Veränderung ist aus seiner Sicht die fehlende Kontinuität derjenigen, die sich für die Gemeindepolitik entscheiden. „Wenn man das macht, muss man auch aktiv sein und etwas bewegen. Das gelingt nur, wenn man auch dabei bleibt“, so Timm. Er gehört mit seiner Amtszeit zu den Auslaufmodellen, zu den Spitzenreitern im Amt Probstei.

Claus Heller aus Wendtorf zieht gleich, damals war der Wendtorfer Bürgermeister Otto Steffen mit 50 Dienstjahren der landesweite Spitzenreiter. Der kürzlich verstorbene Eckhard Lamp aus Stein brachte es auf 40 Jahre in der Kommunalpolitik. „Bürgermeister wollte ich nie werden, das hätte ich mit meinem Betrieb nicht vereinbaren können“, so Timm. Denn die Aufgaben seien ständig gewachsen, die Anforderung an die Ehrenamtler ständig gestiegen. „Meine Frau hatte ganz schön zu leiden, weil ich abends immer unterwegs war.“

Lebensmittelmarkt in Probsteierhagen war eine Herzenssache

Die Gemeinde Probsteierhagen ist in seiner aktiven Zeit von 1700 Einwohner auf 2500 gewachsen. „Es wird immer schwieriger, eine echte Dorfgemeinschaft zu erhalten“, so Timm. Zu den Meilensteinen seiner aktiven Zeit gehören Langzeitprojekte wie die Ansiedlung des Wohngebietes Trensahl.

Nicht zu vergessen die Schlosssanierung, die mit 3,5 Millionen ein Mammutprojekt und ein finanzieller Kraftakt für die Gemeinde war. „Doch wir haben uns dazu entschlossen, Zuschüsse bekommen und heute ist es fast bezahlt“, erzählt Timm. Eine Herzensangelegenheit: der Erhalt des Lebensmittelmarktes in Probsteierhagen. „Zwei Versuche sind gescheitert, jetzt ist es geschafft.“

