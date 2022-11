﻿Schloss Hagen lockt auch an den nächsten Wochenenden mit Kunsthandwerk

Spannender Rundgang durch den Gewölbekeller: Rund 45 Stände locken im und am Schloss Hagen in Probsteierhagen an den Adventswochenenden mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration und Handgemachtem.

Probsteierhagen. Der Besuch des Weihnachtsmarktes am und im Schloss Hagen in Probsteierhagen ist für viele Weihnachtsfreunde ein Muss in der Adventszeit. Und Jahr für Jahr gewinnt dieser Markt, der vor allem auf die besondere Stimmung rund um das Herrenhaus setzt, neue Fans hinzu. Wie zum Beispiel Julia Iben und Frank Naujoks aus Kiel. Veranstalter Frank Duffner freute sich, wieder eine „solche stattliche Anzahl Aussteller“ verpflichten zu können. „Das ist fast wie vor Corona“, meinte Duffner. Gelegenheit zum adventlichen Bummel gibt es auch noch die nächsten zwei Adventswochenenden, jeweils 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro.

„Es ist einfach eine besondere Atmosphäre hier. Aber so richtig spannend wird es erst im Kellergewölbe“, sagte Frank Naujoks. Allerdings hätten sie den Weg dorthin fast übersehen. „Darauf sollte die Veranstalter unbedingt deutlicher hinweisen“, so der Kieler. Doch wer jedes Jahr in Probsteierhagen den Adventsmarkt besucht, wie Anika Wunderlich aus Heikendorf, der weiß, dass sich im Gewölbe eine Reihe an Kunsthandwerk verbirgt. „Einmal im Jahr sind wir hier, weil für jeden etwas dabei ist“, sagte die Heikendorferin.

Schloss Hagen: Im Gewölbekeller wird’s spannend

In diesem Jahr suchen sich die Töchter Liese und Lille ein beidseitig verwendbares Schal-Tuch aus der Hand von Ausstellerin Birgit Baumann aus. Sie gehört zum festen Stamm der Ausstellerinnen und Aussteller genau wie ihre Schwester Kerstin Fraenkel. Die beiden Schönbergerinnen sind auch handwerklich ein tolles Team, wie sie berichten. Denn während Birgit Baumann die Stoffe näht, verziert ihre Schwester sie mit verschiedenen Stickereien. Ihre eigenen Vorlieben: Rehe, Hirsche und die Natur. „Aber ich mache auch Auftragsarbeiten und da wird viel Maritimes gewünscht“, erzählte Fraenkel. Sie ist gleich in doppelter Funktion dabei, denn sie schlüpft an den Ausstellungstagen in das Kostüm der Weihnachtsfrau und erfreut die Kinder. Die Spezialität ihrer Schwester Birgit: Spiel- und Kuscheldecken für Kinder in Patchwork-Technik mit den jeweiligen Wunschmotiven, egal, ob Prinzessin, Ritter, Feuerwehr oder Traktor. „Die Decken sind dreilagig gearbeitet, so dass sie ideal als Spieldecken für kleinere Kinder zum Einsatz kommen können, wenn sie größer werden, nehmen sie sie als Kuscheldecke“, erklärte Baumann.

Im Nachbargewölbe riecht es nach Holz, Tanne und Naturmaterialien. Dort bieten Benjamin Petersen und Sylvia Schmitz eine große Auswahl an Dekorationen aus dem Ascheberger Geschäft „Casa Flora“ an. „Der Weihnachtsklassiker ist immer noch rot, aber der Farbgebung sind da keine Grenzen gesetzt“, sagte Petersen. Bei Horst Jansen aus Kiel-Dietrichsdorf geht es auch klassisch-natürlich zu. Er bietet handgesägte Schwippbögen mit filigran geschnitzten Figuren, Pyramiden und Tannenbäume an und verwendet dafür finnische Birke. „Russische Birke kaufe ich nicht mehr“, sagte er. Doch auch ihm als Hobby-Künstler mache die Materialsituation zu schaffen. „Der Preis für das Holz hat sich auch für mich verdreifacht“, berichtete er. Da muss man überlegen, ob es sich noch lohnt, denn die Leute sollen den Preis ja auch noch bezahlen“, sagte Jansen. Ein Hingucker: die geschnitzten Motorräder.

Handwerk im Kreis Plön: Das Material ist knapp

Das Materialproblem schildern auch Jan und Gerda Burow aus Klein Gladebrügge bei Bad Segeberg. Sie betreiben seit 2017 Jan und Gerdas Drechselstube, weil sie ihr gemeinsames Hobby entdeckt haben. „Es ist heute viel schwieriger, Material zu bekommen“, berichteten sie. Hinzu komme, dass ein Stamm, den sie verarbeiten, drei bis vier Jahre trocknen muss, wie Gerda Burow erklärte. An ihrem Stand findet sich Gedrechseltes unter anderem aus Zirbelholz. Auch Schaukelschalen mit einer farbigen Oberfläche gehören zu den Besonderheiten in ihrem Angebot.

Zur guten Mischung eines Adventsmarktes gehören auch kulinarisches Köstlichkeiten. So hält Jens Westphal aus Barsbüttel etwa 40 Sorten Liköre und Brände bereit. Die geschmackliche Bandbreite reicht von Erdbeer-Chili über Bratapfel bis hin zu Mango Havanero. Auch Teesorten, rotbackige Weihnachtsäpfel und türkische Spezialitäten sind im Angebot und natürlich fehlen auch Crepes, Bratwurst und Punsch in allen Varianten nicht. Im Kaminsaal-Café ist für ein üppiges Kuchenbüfett gesorgt.