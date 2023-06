﻿Produktives Lernen in Preetz: Drei Tage Betrieb, zwei Tage Schule

Preetz. Nach den Sommerferien geht es los: An der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) in Preetz starten rund zehn Jugendliche mit zwei Lehrkräften in eine neue Art des Unterrichts. Beim „produktiven Lernen“ können Schülerinnen und Schüler aus den achten und neunten Klassen mit einer Mischung aus praktischem Lernen im Betrieb und individuellem Lernen in der Schule ihren Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) erreichen.

„Der Gedanke dahinter ist einfach“, erläutert Lehrerin Meike Jansen-Gaffke, die zusammen mit ihrem Kollegen Christian Gosch die jungen Menschen betreuen wird. „Die Schule will auch den Schülerinnen und Schülern, die eher praktisch lernen und an eigenständigem Lernen in kleinen Gruppen interessiert sind, die Möglichkeit bieten, auf ihnen entsprechende Weise den ESA zu erreichen.“ Der ESA-Abschluss beim produktiven Lernen habe den gleichen Wert wie der auf die übliche Weise erreichte.

Produktives Lernen: Achtes und neuntes Schuljahr werden in Trimester eingeteilt

„Nur der Weg dahin ist ein anderer“, erklärt Jansen-Gaffke. Die beiden Schuljahre werden in sechs Trimester eingeteilt. Dafür suchen sich die Jugendlichen selbst verschiedene Betriebe für ihre sechs Praktika. An drei Tagen der Woche werden sie im Betrieb sein, an den anderen beiden Tagen in ihrer Lerngruppe individuell und abschlussbezogen pauken.

Die beiden Lehrkräfte werden Schülerinnen und Schüler wöchentlich an ihren Praxislernorten besuchen. „Auch unsere Rolle ist insofern sehr verändert“, betonen Meike Jansen-Gaffke und Christian Gosch. „Wir sind in dieser Schulform Lerncoaches, die die Schülerinnen und Schüler auf Augenhöhe in ihrem individuellen Lernen unterstützen.“

Die Lehrer Meike Jansen-Gaffke und Christian Gosch unterstützen als Lerncoaches die Schülerinnen und Schüler an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz beim „produktiven Lernen“, einer neuen Lernform. © Quelle: privat

In Deutschland gibt es diese Art zu lernen schon seit 2004 als reguläres Bildungsangebot, so die Lehrer. Auch in Schleswig-Holstein begannen die ersten Schulen bereits vor 15 Jahren mit dem produktiven Lernen. Nach den Sommerferien starten nun – initiiert und unterstützt vom Bildungsministerium – sechs weitere Schulen in Schleswig-Holstein, darunter im Kreis Plön die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz.

Praktisches Lernen der Schüler ist auch Gewinn für die Betriebe

„Es ist eine Win-win-Situation sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Betriebe“, meint Jansen-Gaffke. Es gebe viele Jugendliche, die eher praktisch orientiert seien und lieber in kleinen Gruppen lernen wollten. „Und die Betriebe haben die Chance, sie schon mal kennenzulernen und ins Boot zu holen.“

Zurzeit sind die beiden Lerncoaches dabei, passende Räume für die Klassen zu finden und diese einzurichten. Sie führen Bewerbungsgespräche mit interessierten Schülerinnen wie Schülern und suchen den Kontakt zu den Betrieben. Noch sind einige Plätze frei. Auch Betriebe, die Interesse an diesem Projekt haben, können sich bei Meike Jansen-Gaffke und Christian Gosch melden.

Kontakt: Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz, Castöhlenweg 4, Tel. 04342/1028.

