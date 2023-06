﻿Promi-Spiel in Lütjenburg: Nach zwei Absagen springen Ex-Fußballstars ein

Lütjenburg. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für das Promi-Spiel am 1. Juli in Lütjenburg. Die früheren Bundesliga-Spieler Ailton (Werder Bremen) und Aaron Hunt (HSV) haben abgesagt. Veranstalter Michael Selk (Gehrmann Sport & Mode) hat aber mindestens gleichwertigen Ersatz gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Lütjenburg laufen auf zum „Spiel der Legenden“: der frühere deutsche Nationalspieler David Odonkor (Borussia Dortmund) und der Kroate Ivica Olic, der ebenfalls für sein Land in der Nationalelf spielte. Hunt musste wegen einer Verletzung absagen. Ailton tritt an diesem Tag in der Traditionsmannschaft bei Werder Bremen an. Er hatte offenbar übersehen, dass er zwei Termine hatte.

Insgesamt laufen acht Fußballpromis auf. Neben Odonkor und Olic sind das Manfred Kaltz (HSV), Ivan Klasnic (St. Pauli/Werder Bremen), Ansgar Brinkmann (Eintracht Frankfurt/Bielefeld), Michel Mazingu-Dinzey (St. Pauli), Andre Trulsen (St. Pauli) und Richard Golz (HSV/Freiburg).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

850 Karten sind zwei Wochen vor dem Ereignis bereits verkauft, berichtet Selk. Er rechnet am Ende mit 1200 bis 1500 Zuschauern, die ins Stadion an der Kieler Straße kommen. Karten gibt es jetzt nur noch bei Gehrmann Sport & Mode und an der Tageskasse.

Die Einheimischen bittet Selk, möglichst mit dem Rad oder zu Fuß zu kommen. Die Parkplätze in der Nähe des Stadion (ehemalige Kaserne, Schule) sind knapp. Dazu gibt es Flächen im Gewerbegebiet Bunendorp. Von dort kommt man über einen Weg und die Straße Hochmode zum Sportplatz. Selk: „Einige müssen einen längeren Fußweg in Kauf nehmen.“

Die Promi-Elf, verstärkt durch Mitarbeiter des Veranstalters, tritt gegen eine Auswahl von Amateuren aus der Region an. Dazu gehört Danilo Blank aus Dannau, der einst bei Holstein Kiel spielte. Im Einsatz sind auch kaum bekannte Spieler wie Michael Cordts vom SC Kaköhl, Thomas Weiss vom TSV Hessenstein oder Kea Krapatin, Spielerin des SV Knudde Giekau.

Einlass ist ab 13 Uhr. Um 13.30 Uhr beginnt ein Spiel mit F- und G-Jugendlichen. Zum Rahmenprogramm gehören DJs, Vorführungen der Chearleader, eine Tombola und Imbiss-Stände.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ex-Holstein-Legende Fin Bartels sammelt am Spielfeldrand für seinen Verein „Fördelütten“, der Kinder in Notlagen unterstützt. Der Erlös der Veranstaltung geht ebenfalls an seine Initiative. Außerdem fließt Geld für jedes geschossene Tor. Anstoß zum Spiel der Legenden ist um 16 Uhr.

KN