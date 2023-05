﻿Protestwelle wegen dunkler Laternen in Preetz: Nachtabschaltung kommt auf den Prüfstand

Preetz. Zwischen 0 und 4 Uhr blieb das Licht aus: Drei Monate lang lagen die Wohngebiete Schwebstöcken/Haimkrogkoppel in Preetz nachts im Dunkeln. Doch als der Ausschuss für Hoch- und Tiefbau die Ausdehnung einer solchen Nachtabschaltung auch auf andere Stadtgebiete beschloss, regte sich Widerstand. Nun wird das Thema neu beraten.

Wegen der Energiekrise hatte die Stadt Preetz ein Paket von Maßnahmen für Einsparmöglichkeiten geschnürt. Dazu gehörte auch eine dreimonatige Probephase für eine Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich Schwebstöcken/Haimkrogkoppel. Dabei gab es laut Auskunft der Verwaltung nur wenige Beschwerden von Anliegern.

Straßenbeleuchtung in Preetz: Vielzahl von Beschwerden

Doch als die Mitglieder im Ausschuss für Hoch- und Tiefbau im März beschlossen, aus der Testphase einen Dauerzustand zu machen und auch andere Stadtgebiete in die Nachtabschaltung einzubeziehen, rollte eine Protestwelle wegen der Straßenbeleuchtung auf sie zu. Die Peeetzer Verwaltung erreichte seither eine Vielzahl an Beschwerden.

Der Widerstand gegen die Nachtabschaltung sei überwiegend mit dem Sicherheitsempfinden und der Gefahr von steigender Kriminalität begründet wurden, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage für die Ausschusssitzung am Mittwoch, 17. Mai, in der das Thema wieder auf der Tagesordnung steht. Vorgelegt wurde auch eine Unterschriftenliste von Anwohnern, die sich gegen eine Verlängerung der Nachtabschaltung aussprechen.

Eine Beschlussvorlage unterbreitet die Verwaltung nicht. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal.