﻿Prozess in Plön: Betrunken und ohne Führerschein einen Unfall gebaut

Er betrank sich und setzte sich auf den Motorroller oder fuhr Auto. Ohne Führerschein. Im fremden Wagen. Und baute einen Unfall und haute danach ab. Das Amtsgericht Plön musste sich mit einem alkoholkranken 30-Jährigen befassen. Diese Strafe kam bei dem Prozess heraus.

Plön. Wenn man Alkohol getrunken hat, soll man nicht mit dem Auto fahren. Und schon gar nicht in einem Wagen, der einem nicht gehört. Und wenn man am Steuer sitzt, sollte man im Besitz eines Führerscheins sein und in diesem Moment keinen Unfall bauen. Ein 30 Jahre alter Mann aus dem Kreis Plön riss alle vier dieser Hürden und musste sich dafür vor dem Amtsgericht in Plön verantworten.