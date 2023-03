﻿Drogensüchtige Ladendiebe kamen vor dem Amtsgericht glimpflich davon

Prozess in Plön

Sie waren drogensüchtig. Ein 25-Jähriger und seine 45-jährige Bekannte langten in der Elektroabteilung in einem Supermarkt in Schwentinental kräftig ins Regal. Vor dem Amtsgericht Plön gaben sie die Tat zu. Das Verfahren wegen Ladendiebstahls wurde aber eingestellt. Das sind die Gründe.

