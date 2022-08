﻿Querelen nach Hochzeit: Justine Leyk verlässt die Fraktion der Grünen

Ihre Hochzeit war für die allermeisten Kenner der Plöner Kreispolitik eine Überraschung. Die Grünen-Abgeordnete Justine Schmidt heiratete im Juni Kreispräsident Stefan Leyk (CDU) und nahm dessen Namen an. Jetzt hat Justine Leyk ihre Fraktion verlassen. Der Grund hat mit der Hochzeit zu tun.

Plön. Die Grünen-Fraktion im Plöner Kreistag bleibt in Turbulenzen. Im November verließen fünf Abgeordnete die Fraktion und gründeten eine neue unter dem Namen „Klar.Grün“. Nun tritt mit Justine Leyk bereits das sechste Mitglied aus der Fraktion aus. In einem Schreiben, das an alle Kreistagsmitglieder ging, begründete sie den Schritt mit Anfeindungen wegen ihrer Hochzeit. Leyk ist mittlerweile die dritte Person, die keiner Fraktion im Kreistag angehört.

Justine Leyk, geborene Schmidt, hatte im Juni überraschend Kreispräsident Stefan Leyk (CDU) geheiratet und dessen Namen angenommen. Ihre Beziehung war bis dahin verborgen geblieben.