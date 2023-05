﻿Rabiater Ladendieb: Amtsgericht Plön ordnet lieber Hilfe statt Strafe an

Prozess

Ein 22-Jähriger begeht zwei Ladendiebstähle. In der Verhandlung beim Amtsgericht Plön wegen Diebstahls und Bedrohung geht es nur anfangs um die Tat. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie hilft man dem an Alkoholsucht leidenden Mann? Ein Beispiel dafür, was die Justiz tun kann.

