﻿Radverkehr Laboe: Bürgerinnen und Bürger zeigen Gefahrenstellen auf

Die Situation im Rad- und Fußgängerverkehr im Ostseebad Laboe ist an vielen Stellen unzureichend. Der Arbeitskreis Radverkehr will das ändern und regt eine Einbahnstraßenregelung an.

Der Arbeitskreis Fahrradverkehr sieht im Bereich Brodersdorfer Weg/Dorfstraße viel Verbesserungsbedarf. An dieser Stelle in Höhe der Anker-Gottes-Kirche wird es eng, denn die Radfahrer müssen sich in den Verkehr einfädeln.

Laboe. Einwohner machen sich in Laboe für eine sichere Verkehrsführung stark. Konkret nahmen die Mitglieder des Arbeitskreises Radverkehr die Situation am Brodersdorfer Weg auf Höhe der Anker-Gottes-Kirche in den Fokus. Sie wollen die für Fuß- und Radverkehr „unzulängliche Wegeführung“ entschärfen und regten in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter unter anderem an, die Dorfstraße in Richtung Dellenberg künftig als Einbahnstraße auszuweisen.

Elisabeth Boysen-Ennen vom Arbeitskreis Radverkehr monierte vor allem die aktuelle Situation an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte des Ortes. Denn vom Ortseingang kommend trennt sich am Brodersdorfer Weg/Höhe Anker-Gotteskirche der motorisierte Verkehr Richtung Hafen über den Steinkampberg und über die Dorfstraße in Richtung Schulzentrum und Dellenberg. Dort befinden sich zur Schulwegsicherung ein Zebrastreifen und eine Ampel, allerdings auch die Bushaltestelle. „Die Gehwege dort sind extrem eng, ein Begegnungsverkehr ist kaum sicher möglich“, schilderte Boysen-Ennen die Lage.

Gefährliche Situation für Radfahrende

Außerdem: Der kombinierte Fuß- und Radweg entlang des Brodersdorfer Weges endet noch vor dem Eingang zur Kirche und der Kita „Kleiner Anker“. Radfahrerinnen und Radfahrer müssen sich dann in den fließenden Verkehr auf der Dorfstraße einfädeln. Durch das hohe Verkehrsaufkommen, das mit der beginnenenden Saison noch zunehme, entstehe eine gefährliche Situation, so die Laboerin.

Der Arbeitskreis appellierte an die Gemeindevertreter, dort die Verkehrsführung zu ändern und die Dorfstraße und die Straße Dellenberg als Einbahnstraße festzulegen. Diese Forderung wurde auch vom Seniorenbeirat an die Gemeinde herangetragen, wie die Vorsitzende Christiane Steingräber erinnerte.

Radverkehr in Laboe Die Radfahrerinnen und Radfahrer in Laboe finden nur wenige Wege. Ein kombinierter Fuß- und Radweg führt den Brodersdorfer Weg entlang. Im Oberdorf fahren sie auf der Dorfstraße und im Steiner Weg ohne Radspur. Im Unterdorf gibt es eine Radspur auf der Strandstraße, die am Naturerlebnisraum in den Förderadwanderweg in Richtung Stein übergeht. Doch nicht nur Radfahrer finden kaum Wege, auch die Gehwege im gesamten Ort sind teilweise für Begegnungsverkehr zu schmal, insbesondere für Menschen mit Rollatoren. Der Seniorenbeirat hatte deshalb die Einbahnstraße für den Dellenberg gefordert.

Viele Argumente für die Dorfstraße als Einbahnstraße

Für die Befürworter dieser Maßnahme liegen die Vorteile auf der Hand: Jeder einzelne der Verkehrswege würde durch die Trennung verbreitert und damit sicherer. Man könne eine Radspur getrennt vom Autoverkehr einrichten und den Fußweg verbreitern. Die Sicherheit des Schulweges würde deutlich erhöht und eine Verbesserung der Bushaltesituation erreicht, so die Argumente.

Die SPD-Fraktion könne diesen Vorschlag nur unterstützen, allerdings habe die Gemeinde nicht die Entscheidungsbefugnis darüber, sondern könne eine solche Maßnahme nur der zuständigen Kreisverkehrsbehörde unterbreiten, so Sprecher Tobias Slenczek.

Unterstützung gab es auch vom fraktionslosen Einzelkandidaten Karl-Christian Fleischfresser: „Wir sollten das beschließen und dem Kreis Plön zur Prüfung übergeben.“

CDU-Vorschlag: Gemeinde könnte private Flächen kaufen und Wege verbreitern

Vonseiten der CDU brachte Jörg Erdmann eine überraschende Idee: Grundsätzlich stimme er der Einschätzung der Verkehrssituation zu. „Aber es handelt sich um die Hauptverkehrsader in Laboe. Die Gemeinde könnte auch mit anliegenden Eigentümern verhandeln, um Flächen zu erwerben und die Wege zu verbreitern“, so Erdmann.

Bürgermeister Heiko Voß plädierte dafür, die Anregung in das Verkehrskonzept der Gemeinde aufzunehmen und sie damit zum „Teil des Ganzen“ zu machen.